Anadolu Efes'in konuğu Real Madrid

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Real Madrid'i konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; DHA
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Anadolu Efes'in konuğu Real Madrid
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12 Ekim 2023 07:31
Son güncelleme 12 Ekim 2023 08:21
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında İspanya temsilcisi Real Madrid'i konuk edecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

THY Avrupa Ligi'nde sezonun ilk haftasında Barcelona deplasmanına giden lacivert-beyazlılar, parkeden 91-74 mağlup ayrıldı.

Son şampiyon Real Madrid ise ligin ilk haftasında deplasmanda Baskonia'yı 79-77 yenerek sezona galibiyetle başladı.

İki ekibin geçen sezon THY Avrupa Ligi'nde karşı karşıya geldiği 2 mücadeleyi de ev sahibi takımlar kazanmıştı. Real Madrid sahasında 94-85 galip gelirken, Anadolu Efes de taraftarı önünde 90-89'luk skorla rakibini mağlup etmişti.

 
 
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