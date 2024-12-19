Anadolu Efes'in konuğu Partizan

Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 17. haftasında cuma günü Sırbistan temsilcisi Partizan'ı konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Anadolu Efes'in konuğu Partizan
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19 Aralık 2024 14:33
Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 17. haftasında cuma günü Sırbistan temsilcisi Partizan'ı konuk edecek.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

Bu sezon THY EuroLeague'de oynadığı 16 maçta 9 galibiyet alan lacivert-beyazlılar, 7 müsabakada da rakiplerine mağlup oldu. Anadolu Efes, ligde 7. sırada yer alıyor.

Ligde 7 galibiyet ve 9 mağlubiyeti olan Partizan ise 12. sırada bulunuyor.

- İki takım, 17. kez karşı karşıya gelece

Anadolu Efes ile Partizan, EuroLeague'de 17. kez rakip olacak.

İki takım arasında oynanan 16 maçta takımlar 8'er galibiyet ve mağlubiyet yaşadı.

- Avrupa'da 853. randevu

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 853. maçını oynayacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa arenasında çıktığı 852 karşılaşmada 481 galibiyet elde ederken, 371 yenilgi yaşadı.

Türk temsilcisi, 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadığı THY EuroLeague'de 605. müsabakasını yapacak. Anadolu Efes, 2001-02 sezonundan bu yana mücadele ettiği Avrupa Ligi'ndeki 604 maçın 324'ünü kazandı, 280'inden mağlubiyetle ayrıldı.

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