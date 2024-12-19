Anadolu Efes'in konuğu Partizan

Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 17. haftasında cuma günü Sırbistan temsilcisi Partizan'ı konuk edecek.



Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.



Bu sezon THY EuroLeague'de oynadığı 16 maçta 9 galibiyet alan lacivert-beyazlılar, 7 müsabakada da rakiplerine mağlup oldu. Anadolu Efes, ligde 7. sırada yer alıyor.



Ligde 7 galibiyet ve 9 mağlubiyeti olan Partizan ise 12. sırada bulunuyor.



- İki takım, 17. kez karşı karşıya gelece



Anadolu Efes ile Partizan, EuroLeague'de 17. kez rakip olacak.



İki takım arasında oynanan 16 maçta takımlar 8'er galibiyet ve mağlubiyet yaşadı.



- Avrupa'da 853. randevu



Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 853. maçını oynayacak.



Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa arenasında çıktığı 852 karşılaşmada 481 galibiyet elde ederken, 371 yenilgi yaşadı.



Türk temsilcisi, 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadığı THY EuroLeague'de 605. müsabakasını yapacak. Anadolu Efes, 2001-02 sezonundan bu yana mücadele ettiği Avrupa Ligi'ndeki 604 maçın 324'ünü kazandı, 280'inden mağlubiyetle ayrıldı.



