Anadolu Efes'in konuğu Darüşşafaka Lassa

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi playoff çeyrek final serisi ilk maçında Anadolu Efes evinde Darüşşafaka Lassa'yı konuk edecek.



27 Mayıs Cumartesi günü 18:00'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele beIN Sports 5 tarafından canlı yayınlanacak.



Anadolu Efes, Darüşşafaka Lassa'yla playoff'larda bugüne kadar dört kez eşleşti ve bu dört eşleşmede de turu geçen taraf oldu.



İki galibiyet alan tarafın yarı finale yükseleceği seride ikinci karşılaşma 31 Mayıs Çarşamba 18:00'de Volkswagen Arena'da oynanacak. Gerekmesi halinde oynanacak üçüncü karşılaşmaya ise 2 Haziran Cuma günü yine Sinan Erdem Spor Salonu ev sahipliği yapacak.



– Geçmiş karşılaşmalar



Anadolu Efes, Darüşşafaka Lassa'yla bugüne kadar oynadığı 73 karşılaşmada 64 galibiyet ve dokuz mağlubiyet aldı.



Takım İstatistikleri



Sayı: 88.4 – 82.9

2 Sayılık: %58 – %52

3 Sayılık: %41 – %35

Serbest Atış: %80 – %74

Asist: 19.7 – 19.6

Ribaunt: 30 – 32.6

Top Çalma: 6.4 – 7.8

Top Kaybı: 10.5 – 12.5



Oyuncu İstatistikleri



Sayı: Micic 15.3 – Doğuş 14.5

Asist: Micic 4.5 – Doğuş 6.4

Ribaunt: Zizic 7.8 – Olaseni 7.3

Top Çalma: Larkin 1.4 – Doğuş 2.4



