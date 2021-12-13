Anadolu Efes'in konuğu Bitci Baskonia

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde Salı günü İspanya'nın Bitci Baskonia ekibiyle karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Anadolu Efes'in konuğu Bitci Baskonia
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13 Aralık 2021 12:18
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında Salı günü İspanya'nın Bitci Baskonia ekibiyle karşı karşıya gelecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.

THY Avrupa Ligi'nde çıktığı 14 maçta 6 galibiyet ve 8 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, averajla 11. sırada yer alıyor.

Ligde 5 galibiyet ve 9 yenilgisi olan Bitci Baskonia ise 16. sırada bulunuyor.

Avrupa kupalarında 742. randevu

Anadolu Efes, Bitci Baskonia müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 742. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 741 karşılaşmada 421 galibiyet ve 320 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 494. maçını oynayacak. Avrupa basketbolunun en büyük organizasyonunda 264 galibiyet elde eden lacivert-beyazlı ekip, 229 kez rakiplerine mağlup oldu.

Lacivert-beyazlı takım, Avrupa kupalarında bugüne kadar Bitci Baskonia ile oynadığı 21 maçta ise 12 galibiyet ve 9 mağlubiyet yaşadı.


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