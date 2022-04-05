Anadolu Efes'in konuğu Bayern Münih

THY Euroleague'in 19. hafta erteleme maçında Anadolu Efes evinde Bayern Münih'i ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Anadolu Efes'in konuğu Bayern Münih
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05 Nisan 2022 15:36
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, 6 Nisan Çarşamba günü oynanacak THY Avrupa Ligi'nin 19. hafta erteleme maçında Almanya temsilcisi Bayern Münih'i konuk edecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.30'da oynanacak.

Play-off'lara kalmayı garantileyen Anadolu Efes, 26 maçta 15 galibiyet ve 11 yenilgiyle 5. sırada yer alıyor. Play-off mücadelesi veren Bayern Münih ise 13'er galibiyet ve yenilgi ile 8. sırada bulunuyor.

İki takım arasında Almanya'da oynanan ilk maçta Anadolu Efes, rakibine 83-71 mağlup olmuştu.

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