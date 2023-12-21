Anadolu Efes'in konuğu Baskonia

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi 16. hafta maçında cuma günü Baskonia Vitoria-Gasteiz'i konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; Anadoluefessk.org
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Anadolu Efes'in konuğu Baskonia
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Aralık 2023 11:53
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında cuma günü İspanya'nın Baskonia Vitoria-Gasteiz ekibini ağırlayacak.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.15'te başlayacak.

Avrupa Ligi'nde oynadığı 15 maçta 7 galibiyet ve 8 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, averajla 13. sırada yer alıyor.

Ligde yaptığı maçların 8'ini kazanıp, 7'sinde yenilen Baskonia ise averajla 10. sırada bulunuyor.

Avrupa kupalarında 817. randevu

Anadolu Efes, Baskonia müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 817. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 816 karşılaşmada 462 galibiyet ve 354 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 569. maçını yapacak. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda 305 galibiyet elde eden lacivert-beyazlı ekip, 263 kez rakiplerine mağlup oldu.

Anadolu Efes, Baskonia maçından sonra THY Avrupa Ligi'nde 28 Aralık Perşembe günü bir diğer Türk temsilcisi Fenerbahçe Beko ile karşı karşıya gelecek.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery