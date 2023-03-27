Anadolu Efes'in konuğu Armani Milan

Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 31. haftasında salı akşamı İtalya'nın EA7 Emporio Armani Milan takımını konuk edecek.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak.
Lacivert-beyazlılar bu sezon Avrupa Ligi'nde oynadığı 30 karşılaşmada 14 galibiyet ve 16 yenilgiyle 10. sırada bulunuyor.
EA7 Emporio Armani Milan ise aynı galibiyet ve mağlubiyetle 11. sırada yer alıyor.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak.
Lacivert-beyazlılar bu sezon Avrupa Ligi'nde oynadığı 30 karşılaşmada 14 galibiyet ve 16 yenilgiyle 10. sırada bulunuyor.
EA7 Emporio Armani Milan ise aynı galibiyet ve mağlubiyetle 11. sırada yer alıyor.
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