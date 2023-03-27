Anadolu Efes'in konuğu Armani Milan

Anadolu Efes, salı akşamı EA7 Emporio Armani Milan'ı ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Anadoluefessk.org
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Anadolu Efes'in konuğu Armani Milan
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27 Mart 2023 13:30
 Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 31. haftasında salı akşamı İtalya'nın EA7 Emporio Armani Milan takımını konuk edecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak.

Lacivert-beyazlılar bu sezon Avrupa Ligi'nde oynadığı 30 karşılaşmada 14 galibiyet ve 16 yenilgiyle 10. sırada bulunuyor.

EA7 Emporio Armani Milan ise aynı galibiyet ve mağlubiyetle 11. sırada yer alıyor.

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