Anadolu Efes'in, iki maçına yeni tarih

THY Euroleague'de, Anadolu Efes'in Bayern Münih ve Kızılyıldız ile oynayacağı maçların tarihleri yeniden belirlendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Anadolu Efes'in, iki maçına yeni tarih
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19 Mart 2022 16:40
Anadolu Efes Kulübü, THY Avrupa Ligi'nde Almanya ekibi Bayern Münih ve Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız mts ile oynanacak maçların tarihlerinde değişiklik yapıldığını duyurdu.

Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Bayern Münih ile 29 Mart Salı günü oynanması planlanan 19. hafta erteleme müsabakasının 6 Nisan Çarşamba günü yapılacağı belirtildi. Sinan Erdem Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşmanın saat 20.30'da başlayacağı aktarıldı.

Deplasmanda Kızılyıldız ile 7 Nisan'da oynanması gereken 34. hafta karşılaşmasının tarihinin ise 8 Nisan Cuma günü olarak değiştirildiği ifade edildi. Stark Arena'nın ev sahipliği yapacağı mücadelenin başlama saatinin ise TSİ 22.00 olduğu kaydedildi.

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