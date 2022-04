Anadolu Efes'in 'Her Sayı +1 Ağaç Demek' projesi devam ediyor!

Anadolu Efes Spor Kulübü'nün ev sahibi avantajını ele geçirdiği AX Armani Exchange Milano serisinin üçüncü ve dördüncü maçında, Anadolu Efes ve Anadolu Efes Spor Kulübü iş birliğinde gerçekleştirilen Her Sayı +1 Ağaç Demek projesi devam edecek.Daha önce 4 Şubat'ta oynanan LDLC Asvel karşılaşmasında hayata geçirilen ve toplamda 152.060 tohum topunun tabiat ile buluştuğu ağaçlandırma projesinin tohum topu sayısı Play-Off serisinde artırılacak.Attığı her adımın dünyaya ve topluma olan etkilerini göz önünde bulunduran Anadolu Efes, iklim krizi ile mücadeleye katkı sağlamak için 2021 yılında başlattığı ağaçlandırma kampanyasıyla 3 milyon tohum topunu tabiatla buluşturma hedefiyle yola çıktı. Anadolu Efes ile Anadolu Efes Spor Kulübü'nün ağaçlandırma kampanyasındaki "Her Sayı +1 Ağaç Demek" projesi iş birliği ile Anadolu Efes oyuncularının kaydettiği her sayı için yeni tohum topları eklenecek.Ayrıca Sinan Erdem Spor Salonu'nda kapalı gişe oynanacak iki karşılaşmada, salona gelecek her taraftar adına +10 tohum topu eklenirken, maç içinde gerçekleştirilecek destek ölçer etkinliği sırasında taraftarların ulaşacağı desibel seviyesi ve Fan Club puanları da tohum topu sayısını katlayacak.