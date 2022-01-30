Anadolu Efes'in gençlerinden 20 sayı fark!

Basketbol Gençler Ligi'nin 15. haftasında Aliağa Petkim Spor ile deplasmanda karşılaşan Anadolu Efes U18 Genç Takımı sahadan 93-73 galibiyetle ayrıldı.

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Anadolu Efes'in gençlerinden 20 sayı fark!
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26 Ocak 2022 16:46
Basketbol Gençler Ligi'nin 15. haftasında Aliağa Petkim Spor ile deplasmanda karşılaşan Anadolu Efes U18 Genç Takımı, mücadeleden 93-73'lük galibiyetle ayrıldı. Küçükçekmece Halkalı Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını da Anadolu Efes 50-48 önde tamamladı.

Anadolu Efes'in istatistikleri şu şekilde:

Zekeriya Yiğit Tekin 15 sayı, 3 ribaunt, 3 asist, 2 top çalma.
Karahan Tuan Efeoğlu 19 sayı, 9 ribaunt, 1 asist, 3 blok.
Kaan Berk Tarla 9 sayı, 2 ribaunt, 2 asist, 2 top çalma.
Batikan Kağan Velioğlu 11 sayı, 2 asist.
Tolga Kay 13 sayı, 5 ribaunt, 3 asist, 1 top çalma.
Mehmet Efe Demirel 4 sayı, 2 ribaunt, 1 blok.
Baha Korkmaz 5 ribaunt, 1 asist, 1 top çalma.
Yunus Emre Hamatoğlu 2 sayı.
Emre Melih Tunca 4 sayı, 4 ribaunt, 4 asist, 2 top çalma.
Koralp Türk 10 sayı, 10 ribaunt, 2 asist.
Berkay Dönmez 6 sayı, 1 ribaunt, 2 top çalma.
Tolga Öz 1 ribaunt.

Anadolu Efes U18 Takımı, BGL'nin 17. haftasında 29 Ocak Cumartesi günü 14:00'de Küçükçekmece Halkalı Spor Salonu'nda FMV Işık Okulları Yalovaspor'u misafir edecek.

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