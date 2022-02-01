Anadolu Efes'in gençleri Vefa'ya 1 sayıyla kaybetti

Anadolu Efes Genç (U18) Takımı'nın kadrosunu oluşturduğu Lima Spor, Türkiye Basketbol 2. Ligi A Grubu'ndaki 12. hafta maçında Vefa Spor'u konuk ettiği karşılaşmadan 76- 77 mağlup ayrıldı.
Karşılaşmada Lima Spor'un istatistikleri şu şekilde oluştu:
Zekeriya Yiğit Tekin 21 sayı, 3 ribaunt, 5 asist, 3 top çalma.
Karahan Tuan Efeoğlu 8 sayı, 11 ribaunt, 1 asist, 2 top çalma, 2 blok.
Ozan Yılmaz 6 sayı, 1 ribaunt, 3 asist, 2 top çalma, 1 blok.
Kaan Berk Tarla 1 asist.
Batıkan Kağan Velioğlu 2 sayı.
Tolga Kay 13 sayı, 2 ribaunt, 3 asist, 1 top çalma.
Mehmet Efe Demirel 6 sayı, 4 ribaunt, 2 blok.
Baha Korkmaz 1 top çalma.
Yunus Emre Hamatoğlu 14 sayı, 11 ribaunt, 2 asist, 3 top çalma.
Emre Melih Tunca 1 ribaunt, 1 asist, 2 top çalma.
Koralp Türk 4 sayı, 3 ribaunt.
Berkay Dönmez 2 sayı, 3 ribaunt, 2 top çalma.
Lima Spor 13. hafta karşılaşmasında 4 Şubat 2022 Cuma günü 17:00'de Nazilli Spor Salonu'nda Nazilli Spor'a konuk olacak.
Karşılaşmada Lima Spor'un istatistikleri şu şekilde oluştu:
Zekeriya Yiğit Tekin 21 sayı, 3 ribaunt, 5 asist, 3 top çalma.
Karahan Tuan Efeoğlu 8 sayı, 11 ribaunt, 1 asist, 2 top çalma, 2 blok.
Ozan Yılmaz 6 sayı, 1 ribaunt, 3 asist, 2 top çalma, 1 blok.
Kaan Berk Tarla 1 asist.
Batıkan Kağan Velioğlu 2 sayı.
Tolga Kay 13 sayı, 2 ribaunt, 3 asist, 1 top çalma.
Mehmet Efe Demirel 6 sayı, 4 ribaunt, 2 blok.
Baha Korkmaz 1 top çalma.
Yunus Emre Hamatoğlu 14 sayı, 11 ribaunt, 2 asist, 3 top çalma.
Emre Melih Tunca 1 ribaunt, 1 asist, 2 top çalma.
Koralp Türk 4 sayı, 3 ribaunt.
Berkay Dönmez 2 sayı, 3 ribaunt, 2 top çalma.
Lima Spor 13. hafta karşılaşmasında 4 Şubat 2022 Cuma günü 17:00'de Nazilli Spor Salonu'nda Nazilli Spor'a konuk olacak.