Anadolu Efes'in gençleri farka koştu

Basketbol Gençler Ligi'nde Anadolu Efes U18, FMV Işık Okulları Yalovaspor'u 104-77 mağlup etti.

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Anadolu Efes'in gençleri farka koştu
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29 Ocak 2022 16:32
Basketbol Gençler Ligi'nin 17. haftasında FMV Işık Okulları Yalovaspor'u misafir eden Anadolu Efes U18 Genç Takımı, mücadeleden 104-77'lük galibiyetle ayrıldı. Küçükçekmece Halkalı Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını da Anadolu Efes 52-38 önde tamamladı.

Anadolu Efes U18 BGL'nin 18. haftasında 7 Şubat Pazartesi günü saat 17:00'de Metro Enerji Spor Salonu'nda Fenerbahçe Beko'ya misafir olacak.

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