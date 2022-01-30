Anadolu Efes'in gençleri farka koştu

Basketbol Gençler Ligi'nin 17. haftasında FMV Işık Okulları Yalovaspor'u misafir eden Anadolu Efes U18 Genç Takımı, mücadeleden 104-77'lük galibiyetle ayrıldı. Küçükçekmece Halkalı Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını da Anadolu Efes 52-38 önde tamamladı.
Anadolu Efes U18 BGL'nin 18. haftasında 7 Şubat Pazartesi günü saat 17:00'de Metro Enerji Spor Salonu'nda Fenerbahçe Beko'ya misafir olacak.
Anadolu Efes U18 BGL'nin 18. haftasında 7 Şubat Pazartesi günü saat 17:00'de Metro Enerji Spor Salonu'nda Fenerbahçe Beko'ya misafir olacak.