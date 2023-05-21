Anadolu Efes'in genç takımı şampiyon

Basketbol Gençler Ligi 2022-23 sezonu final maçında Gaziantep Basketbol ile karşılaşan Anadolu Efes genç takımı (U18) mücadeleden 94-88'lik skorla galip ayrıldı. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını ise Anadolu Efes'in gençleri 42-45 geride tamamladı.



Bu sonucun ardından Anadolu Efes'in genç takımı Basketbol Gençler Ligi'nde 2022-23 sezonunu şampiyon olarak tamamladı.



Karşılaşmada Anadolu Efes'in istatistikleri şu şekilde oluştu:



Tolga Kay 6 sayı, 5 ribaunt, 6 asist.

Erbey Kemal Paltacı 5 sayı, 3 ribaunt, 2 asist, 1 top çalma.

Karahan Tuan Efeoğlu 24 sayı, 6 ribaunt, 3 asist.

Berkay Dönmez 3 sayı, 1 ribaunt.

Kaan Berk Tarla 9 sayı, 3 ribaunt, 1 asist.

Emre Melih Tunca 27 sayı, 8 ribaunt, 6 asist.

Salih Altuntaş 5 sayı, 10 ribaunt, 1 top çalma.

Mehmet Efe Demirel 9 sayı, 7 ribaunt, 1 asist, 1 top çalma.

Baha Korkmaz.

Ali Osman Tufan Baş 2 sayı, 1 ribaunt.

Yaman Alişan.

Kaan Onat 4 sayı, 6 ribaunt, 3 asist, 3 top çalma.



Karşılaşmayı 27 sayı, 8 ribaunt, 6 asist ile 32 verimlilik puanı toplayan Anadolu Efes'ten Emre Melih Tunca karşılaşmanın "En Değerli Oyuncusu" seçildi.



