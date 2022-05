Anadolu Efes'in EuroLeague şampiyonluğu ölümsüzleşti

Bu yıl zorlu bir lig maratonunu geride bırakarak üst üste üçüncü kez Avrupa'nın en üst düzey basketbol organizasyonu EuroLeague'de Final Four'a katılma başarısı gösteren Anadolu Efes'in, 2020-2021 sezonunda elde ettiği EuroLeague Şampiyonluğu Bahçelievler Belediyesi'nin destekleriyle açılan bir anıtla ölümsüzleşti.



Anadolu Efes'in şampiyonluk heykelinin açılışı, 16 Mayıs Pazartesi günü Bahçelievler'de Koraç Kupası Meydanı'nda yapılan coşkulu bir törenle gerçekleşti. Törene, T.C. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, Anadolu Efes Spor Kulübü Başkanı Tuncay Özilhan, Baş Antrenörü Ergin Ataman ve oyuncuların yanı sıra kulüp yöneticileri katılırken, taraftarlar da bu tarihi anlara tanıklık etti.



T.C. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Anadolu Efes'in EuroLeague şampiyonluğunun Türk basketbolu açısından yeni bir itici güç olacağına inancım sonsuz"



Sporda sembol başarıların, gelecek nesillerin o branşa gönül vermesi açısından çok önemli olduğunu belirten T.C. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Anadolu Efes'in 1996 yılında kazandığı Koraç Kupası, basketbolumuzda gelen tarihi başarıların da itici gücü olmuştu. 2001 yılındaki Avrupa, 2010 yılındaki Dünya ikincilikleri, '12 Dev Adam'ın yarattığı coşkunun fitilini Koraç Kupası zaferi ateşlemişti. Bugün burada toplanmamıza vesile olan EuroLeague şampiyonluğunun da Türk basketbolu açısından yeni bir itici güç olacağına inancım sonsuz. Türkiye'de basketbolun popülaritesi ile milli takım başarısı arasında her zaman doğru orantı olmuştur. Eminim Ergin Hocamızın döneminde milli takımımızla da önemli başarılara imza atacağız."



Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır: "EuroLeague'de şampiyon olan Anadolu Efes'in kupasını, Bahçelievler'de anıtlaştırmanın gururunu yaşıyoruz"



Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, EuroLeague'de şampiyon olan Anadolu Efes'in kupasını, spor denilince ilk akla gelen ilçe olan Bahçelievler'de anıtlaştırmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Dr. Hakan Bahadır sözlerine şöyle devam etti: "Bugün tarihi bir gün. Bu tarihi günü bizzat yazan kahramanlarımızla beraber olmak ve bu anı paylaşmak benim için gerçekten gurur verici. Türk basketbolunun güzide takımı, övünç kaynağımız, bayrağımızı uluslararası platformda gururla dalgalandıran Anadolu Efes'i EuroLeague şampiyonluğundan ötürü tebrik ediyor; Sayın Tuncay Özilhan başta olmak üzere, Baş Antrenörümüz Ergin Ataman ve sahada devleşen sporcularımızı yürekten kutluyorum."



Anadolu Efes'in, Türk basketbolunun hem bugünü hem de geleceği olduğunu dile getiren Başkan Bahadır konuşmasına şu sözlerle devam etti: "Dünden bugüne ve bugünden geleceğe taşınan, takım olma disiplininin, başarıya olan hırsın ve inancın, durmaksızın çalışmanın bir ürünü. Anadolu Efes, bu anlamda bir ekol ve çocuklarımıza, gençlerimize de örnek haline gelen bir okul. Bu ve bundan önceki başarıları gösteriyor ki, bu takımı 'mucize' haline getiren bir dinamik var. Sürdürülebilir bir başarı ve başarılara odaklanma. İşte, Anadolu Efes de bu. Mücadelenin, zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklı olmanın, odaklanmanın, sistemin ve azmin sembolü. Ülkemizin, kulüpler bazında kazandığı en büyük zafer olan EuroLeague şampiyonluk kupasını ülkemize getiren Anadolu Efes'e bir kez daha, örnek olduğu için de ayrıca ilçem ve milletim adına teşekkür ediyorum."



Türkiye'yi en üst düzeyde uluslararası turnuvalarda temsil eden spor kulüplerimizin elde ettikleri şampiyonlukları ölümsüz hale getirmenin Bahçelievler Belediyesi'nin bir geleneği olduğunu belirten Başkan Dr. Hakan Bahadır; "Anadolu Efes'in daha önce kazandığı Koraç Kupası heykeline komşu olan anıtımız, kulübümüze, ilçemize, ülkemize hayırlı olsun." dedi.



Anadolu Efes Spor Kulübü Başkanı Tuncay Özilhan: "Avrupa şampiyonluğumuzu taçlandıran bu ölümsüz anıtı taraftarlarımıza ithaf ediyoruz"



Anadolu Efes Spor Kulübü Başkanı Tuncay Özilhan, 45 yıldan fazladır Türk basketbolunun gelişimine öncülük ederken, uluslararası alanda da Türkiye'yi başarı ile temsil ettiklerini dile getirdi. Özilhan konuşmasında, "Türk basketbolunun en çok kupa kazanan takımı olarak, 1996 yılında takımlar bazında ülkemizin ilk Avrupa kupası olan Koraç Kupası'nı alarak başlayan uluslararası başarı yolculuğumuz, 2020 – 2021 sezonunda Avrupa basketbolunun en üst düzey organizasyonunda şampiyon olmamızla zirveye ulaştı. Bugün, Bahçelievler Belediye Başkanımız Sayın Dr. Hakan Bahadır'ın girişimiyle hazırlanan bir anıtla EuroLeague Şampiyonluğumuz ölümsüzleşiyor. Bu vesileyle öncelikle açılış törenimize teşrifiyle bizi onurlandıran Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na şükranlarımı sunuyorum. Bahçelievler Belediye Başkanımız Dr. Hakan Bahadır'a, Bahçelievler Belediyesi'ne, bu muhteşem eseri yaratan Heykeltraş ve Y. Mimar Pınar Öktem Doğan'a teşekkür ediyorum. Anadolu Efes olarak bu başarıya imza atmamızda emeği geçen Yönetim Kurulu üyelerimizi, kulüp yöneticilerimizi, antrenörlerimizi ve oyuncularımızı bir kez daha tebrik ediyorum. Avrupa şampiyonluğumuzu taçlandıran bu ölümsüz anıtı, her koşulda yanımızda olan ve sonsuz destek veren değerli taraftarlarımıza ithaf ediyoruz." ifadelerini kullandı.



Anadolu Efes Spor Kulübü Baş Antrenörü Ergin Ataman: "Oyuncularımız tüm Türkiye'nin takımı ve gururu oldular"



Anadolu Efes Spor Kulübü Baş Antrenörü Ergin Ataman ise T.C. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır ve Heykeltraş ve Y. Mimar Pınar Öktem Doğan'a teşekkür ederek başladığı konuşmasında şunları söyledi: "Anadolu Efes olarak, 45 yıldır tarihimizle, altyapımızla ve kazandıklarımızla Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Bu başarıda en büyük pay sporcularımızın; çünkü onlar Türkiye'de ve Avrupa'da tarih yazdılar. Oyuncularımız sadece Anadolu Efes'in değil, tüm Türkiye'nin takımı ve gururu oldular. Bu muhteşem anıtın açılışı anlamlı bir güne denk geldi. Çünkü yarın, 19 Mayıs'ta başlayacak yeni bir EuroLeague Final Four macerasına doğru yola çıkıyoruz. Biz kendimize inanıyoruz. Her zaman söylediğim son sözlerle konuşmamı bitiriyor ve 'Kaldı 2' diyorum."



Heykelin yazıt metni:



Anadolu Efes'in şampiyonluk heykelinin üzerinde şu yazıt metni yer alıyor: "Bu anıt, 31 Mayıs 2021 akşamı Almanya'nın Köln şehrindeki finalde EuroLeague Şampiyonluğunu ilan ederek Avrupa'nın zirvesine yerleşen Anadolu Efes Spor Kulübü'ne ve pandemi şartları gereği fiziksel olarak takımlarının yanında yer alamasalar da, desteklerini bir an olsun esirgemeyen Anadolu Efes taraftarlarına ithafen yapılmıştır."



Anıtın hikâyesi: Avrupa destanının görsel bir ifadesi



Bahçelievler Belediyesi'nin yaptırdığı, dünyaca ünlü büyük heykel ustası Tankut Öktem'in atölyesinde, kızı Heykeltraş ve Y. Mimar Pınar Öktem Doğan tarafından hazırlanan anıt; büyük bir emeğinin sonunda aldığı büyük galibiyetin zaferini taraftarlarıyla birlikte efsaneye dönüştüren bir devin tarihe yazdığı destanının görseli olarak tanımlanıyor. İstanbul'da Bahçelievler'deki yerinde yükselen bu eser ile Anadolu Efes'in başarı yolculuğu yeni efsanelere dönüşmek üzere geleceğe bırakılıyor.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ