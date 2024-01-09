Anadolu Efes'in deplasmanda rakibi Panathinaikos

Anadolu Efes, THY EuroLeague'de, Ergin Atamanlı Panathinaikos'a konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Anadolu Efes'in deplasmanda rakibi Panathinaikos
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09 Ocak 2024 00:11
Son güncelleme 09 Ocak 2024 00:25
Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 20. haftasında salı akşamı deplasmanda Yunanistan ekibi Panathinaikos ile karşılaşacak.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan Oaka Altion'da oynanacak maç TSİ 22.15'de başlayacak ve S Sport 2'den canlı yayınlanacak.

Son 6 maçı kaybeden Anadolu Efes, bu sezon THY EuroLeague'de oynadığı 19 maçta 7 galibiyet ve 12 mağlubiyet alarak haftaya 15. sırada girdi.

Panathinaikos ise bu sezon 11 galibiyet ve 8 mağlubiyetle 4. sırada yer aldı.

821. Avrupa maçı

Lacivert-beyazlı takım, Panathinaikos müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 821. maçını oynayacak.

Tarihinde Avrupa'da çıktığı 820 müsabakada 462 galibiyet alan Anadolu Efes, 358 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana mücadele ettiği THY Avrupa Ligi'nde ise 573. kez sahne alacak. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda çıktığı 572 mücadelenin 305'ini kazanan lacivert-beyazlılar, 267'sinden ise mağlubiyetle ayrıldı.

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