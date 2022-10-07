Anadolu Efes'in çok özel gecesi!

Son iki sezonun Turkish Airlines EuroLeague Şampiyonu Anadolu Efes, 7 Ekim 2022 Cuma günü saat 20.30'da yeni sezonun ilk EuroLeague karşılaşmasında evinde Kızılyıldız mts'yi ağırlayacak.



Yeni sezona büyük hedeflerle başlayan Anadolu Efes, sezonun ilk maçında heyecan ve eğlence dolu bir maç deneyimi sunacak.



Özlenen atmosfer geri geliyor



Turkish Airlines EuroLeague maçlarında seyirci rekorları kıran Anadolu Efes taraftarları, yeni EuroLeague sezonunun ilk karşılaşmasında takımının yanında yerini alacak.



Devre arasında ve molalarda gerçekleştirilen şovlar ve fuaye alanındaki etkinlikleri ile adeta maçlarda festival havası yaşatan Anadolu Efes, taraftarıyla birlikte muhteşem bir atmosfer yaratacak. Anadolu Efes'in sesi Mustafa Özben müthiş enerjisiyle tribünleri coştururken, Anadolu Efes'in sevimli ve dinamik maskotu Çaylak, Anadolu Efeslilerle yeniden buluşacak.



Sinan Erdem Maviye Boyanacak!



Anadolu Efesliler, evlerinde yeni bir mücadeleye başlarken mavi renk giyerek hep birlikte Sinan Erdem'i maviye boyayacak.



Maç öncesinde EuroLeague Şampiyonluğu kupa seremonisi düzenlenecek



Anadolu Efes- Kızılyıldız mts maçı öncesinde üst üste kazanılan EuroLeague şampiyonluklarına özel kupa seremonisi ile Sinan Erdem Spor Salonu'nda taraftarlara unutulmaz anlar yaşatılacak.



Turkish Airlines EuroLeague şampiyonluk kupaları sergilenecek



Üst üste kazanılan Turkish Airlines EuroLeague şampiyonluk kupaları Sinan Erdem Spor Salonu'nda taraftarlar ile buluşacak. Anadolu Efesliler, EuroLeague kupalarıyla bir araya gelecek. Bunun yanı sıra taraftarlar, EuroLeague şampiyonluğuna özel hazırlanan hatıra defterine duygularını yazarak o anları ölümsüzleştirebilecek.



Taraftarlar #HouseofBlue bayrağı altında Sinan Erdem'de buluşuyor



Avrupa'da kazandığı kupalarla adından söz ettiren Anadolu Efes, yeni sezona yeni mottosuyla başlıyor. Tüm kulvarlarda kazandığı başarılar ve değerleri ile tarihe iz bırakan Anadolu Efes; "Gurur", "Aidiyet" ve "Adanmışlık" duygularının vurgulandığı "Mavi Bayrak" metaforu ile simgeleştirdiği yeni temasını #HouseofBlue olarak belirledi. #HouseofBlue bayrağı altında daha önce yapılmamış olanı yapmak için Anadolu Efes, tüm taraftarını Sinan Erdem'e davet ediyor.





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