Anadolu Efes'in bir maçı daha ertelendi!

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında 11 Ocak Salı günü oynanması planlanan Bitci Baskonia-Anadolu Efes ve Kızılyıldız-Real Madrid maçları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.



Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, Kovid-19 vakaları yüzünden kadrosunda en az 8 oyuncu bulunduramayan Bitci Baskonia ile Kızılyıldız kulüplerinin, 20. hafta maçları için yaptığı erteleme talebinin kabul edildiği belirtildi.



Bu kararların ardından, ligin 20. haftasında ertelenen maçı sayısı, dörde çıktı. 11 Ocak Salı günü oynanması planlanan Bitci Baskonia-Anadolu Efes, Kızılyıldız-Real Madrid, Zenit-ASVEL ve Monaco-UNICS Kazan maçları, takvimin uygun olması halinde ileri bir tarihte oynanacak.



Ligde 19. hafta müsabakalarının tamamı, takımlardaki Kovid-19 vakaları sebebiyle oynanamamıştı.





İLGİLİ VİDEO