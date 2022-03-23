Anadolu Efes'in "Bir Kitap da Sen Getir" projesinde altıncı yıl

Anadolu Efes, 'Bir kitap da sen getir' projesini Aliağa Petkim Spor maçında gerçekleştirecek.

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Anadolu Efes'in 'Bir Kitap da Sen Getir' projesinde altıncı yıl
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23 Mart 2022 15:18
Kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarıyla toplumsal gelişime katkı sunan Anadolu Efes Spor Kulübü, "Bir Kitap da Sen Getir" projesini, Anadolu Vakfı'nın desteğiyle altıncı kez, 27 Mart 2022 Pazar günü 15.30'da başlayacak Aliağa Petkim Spor maçında gerçekleştirecek.

Kütüphaneler Haftası kapsamında gerçekleştirilecek proje kapsamında bir kez daha, ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitim hayatlarına destek olacak kitaplar toplanacak. 

Bu karşılaşma için bağışlamak istedikleri karalanmamış, boyanmamış ve iyi durumda olan ilk ve orta okul seviyesindeki kitapları Sinan Erdem Spor Salonu'na getirecek olan basketbolseverler, Anadolu Efes – Aliağa Petkim Spor maçını ücretsiz izleyebilecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda toplanacak kitaplar, tasnif sürecinin ardından Anadolu Vakfı'nın yönlendireceği okullara yollanacak.

Toplanan binlerce kitap Türkiye'nin dört bir yanına ulaştırılmıştı

Anadolu Efes Spor Kulübü'nün Bir Kitap da Sen Getir projesi kapsamında bugüne kadar derlediği binlerce kitap; ülkemizin farklı noktalarındaki okullara ulaştırılmıştı.

Anadolu Efes Spor Kulübü, tüm basketbolseverleri Bir Kitap da Sen Getir kampanyasına destek olmaya davet ediyor. 

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