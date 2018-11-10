Anadolu Efes'in anonsörü Mustafa Özben, Tokyo'da finalde

Olimpik anonsör Mustafa Özben, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Erkekler Basketbol Finali'nde 'salondaki ses' olarak ülkemizi temsil edecek.

Anadolu Efes'in anonsörü Mustafa Özben, Tokyo'da finalde
Olimpiyat Oyunları boyunca Saitama Super Arena'daki birçok maçın anonsörlüğünü yapan Özben, Amerika Birleşik Devletleri ile Fransa'yı karşı karşıya getirecek ve milyonlarca basketbolseverin ekran başında izleyeceği altın madalya maçında anonsları yapacak.

Olimpiyat Oyunları tarihindeki ilk ve tek Türk spor anonsörü Mustafa Özben, kariyerinin en önemli maçlarından birine çıkacak.

Daha önce 2012 Londra Olimpiyatları, 2016 Rio Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nın yanı sıra Avrupa ve dünya basketbol şampiyonlarında görev yapan Mustafa Özben, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Erkekler Basketbol Finali'nde de ses getirecek.

7 Ağustos Cumartesi günü T.S.İ. 05.30'da başlayacak ve Amerika Birleşik Devletleri ile Fransa arasında oynanacak final maçı, Mustafa Özben'in kariyerindeki ikinci olimpiyat finali de olacak.

Özben, kadınlar basketbolda ise bronz madalya maçını ve madalya törenini sunacak.

Mustafa Özben, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın ardından 2021 – 2022 basketbol sezonunda ise Anadolu Efes'in Sesi olmayı sürdürecek.

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