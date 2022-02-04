Anadolu Efes'in altyapı programı belli oldu

Anadolu Efes'in alt yaş kategorisindeki haftalık maç programı açıklandı.
İşte kulüpten yapılan açıklamaya göre program:
4 Şubat Cuma
Anadolu Efes Küçük A (U14) Takımı - Fesa (Bayrampaşa S.S. - 18:30) (U14 A)
Nazilli Belediye Spor - Lima Spor (Nazilli S.S. - 17:00) (TB2L)
7 Şubat Pazartesi
Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes Genç (U18) Takımı (Metro Enerji S.S. - 17:00) (BGL)
10 Şubat Perşembe
Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes Küçük A (U14) Takımı (Caferağa S.S. - 17:00) (U14 A)
14 Şubat Pazartesi
Lima Spor - Seyhan Belediye (Caferağa S.S. - 17:00) (TB2L)
19 Şubat Cumartesi
Ankara Anadolu Basket - Lima Spor (Taha Akgül S.S. - 17:00) (TB2L)
İşte kulüpten yapılan açıklamaya göre program:
4 Şubat Cuma
Anadolu Efes Küçük A (U14) Takımı - Fesa (Bayrampaşa S.S. - 18:30) (U14 A)
Nazilli Belediye Spor - Lima Spor (Nazilli S.S. - 17:00) (TB2L)
7 Şubat Pazartesi
Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes Genç (U18) Takımı (Metro Enerji S.S. - 17:00) (BGL)
10 Şubat Perşembe
Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes Küçük A (U14) Takımı (Caferağa S.S. - 17:00) (U14 A)
14 Şubat Pazartesi
Lima Spor - Seyhan Belediye (Caferağa S.S. - 17:00) (TB2L)
19 Şubat Cumartesi
Ankara Anadolu Basket - Lima Spor (Taha Akgül S.S. - 17:00) (TB2L)