Anadolu Efes'in altyapı programı belli oldu

Anadolu Efes'in alt yaş kategorideki takımlarının haftalık maç programı belli oldu. İşte ayrıntılar...

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Anadolu Efes'in altyapı programı belli oldu
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04 Şubat 2022 12:53
Anadolu Efes'in alt yaş kategorisindeki haftalık maç programı açıklandı.

İşte kulüpten yapılan açıklamaya göre program:

4 Şubat Cuma
Anadolu Efes Küçük A (U14) Takımı - Fesa (Bayrampaşa S.S. - 18:30) (U14 A)
Nazilli Belediye Spor - Lima Spor (Nazilli S.S. - 17:00) (TB2L)

7 Şubat Pazartesi
Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes Genç (U18) Takımı (Metro Enerji S.S. - 17:00) (BGL)

10 Şubat Perşembe
Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes Küçük A (U14) Takımı (Caferağa S.S. - 17:00) (U14 A)

14 Şubat Pazartesi
Lima Spor - Seyhan Belediye (Caferağa S.S. - 17:00) (TB2L)

19 Şubat Cumartesi
Ankara Anadolu Basket - Lima Spor (Taha Akgül S.S. - 17:00) (TB2L)

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