Anadolu Efes'in altyapı maç programı belli oldu

Anadolu Efes'in altyapı takımlarının maç programı belli oldu.

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Anadolu Efes'in altyapı maç programı belli oldu
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28 Ocak 2022 11:41
Anadolu Efes'in altyapı takımlarının haftalık maç programı belli oldu.

İşte program:

28 Ocak Cuma
Dev Ataşehir - Anadolu Efes Küçük B (U13) Takımı (Yakacık S.S. - 15:30) (U14 B)
Anadolu Efes Yıldız A (U16) Takımı - Fenerbahçe Beko (Bayrampaşa S.S. - 17:00) (U16 A)

29 Ocak Cumartesi
Anadolu Efes Genç (U18) Takımı - FMV Işık Okulları Yalova Spor (Küçükçekmece S.S. - 14:00) (BGL)

31 Ocak Pazartesi
Anadolu Efes Yıldız A (U16) Takımı - Pertevniyal İTÜ (Bayrampaşa S.S. - 17:00) (U18 A)
Lima Spor - Vefa (Caferağa S.S. - 19:00) (TB2L)

3 Şubat Perşembe
Anadolu Efes Yıldız B (U15) Takımı - Darüşşafaka (Bayrampaşa S.S. - 15:30) (U16 A)
Kaan Spor - Anadolu Efes Yıldız A (U16) Takımı (Caferağa S.S. - 15:30) (U18 A)

4 Şubat Cuma
Anadolu Efes Küçük A (U14) Takımı - Fesa (Bayrampaşa S.S. - 18:30) (U14 A)
Nazilli Belediye Spor - Lima Spor (Nazilli S.S. - 17:00) (TB2L)

7 Şubat Pazartesi
Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes Genç (U18) Takımı (Metro Enerji S.S. - 17:00) (BGL)

14 Şubat Pazartesi
Lima Spor - Seyhan Belediye (Caferağa S.S. - 17:00) (TB2L)

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