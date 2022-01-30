Anadolu Efes'in altyapı maç programı belli oldu

Anadolu Efes'in altyapı takımlarının haftalık maç programı belli oldu.
İşte program:
28 Ocak Cuma
Dev Ataşehir - Anadolu Efes Küçük B (U13) Takımı (Yakacık S.S. - 15:30) (U14 B)
Anadolu Efes Yıldız A (U16) Takımı - Fenerbahçe Beko (Bayrampaşa S.S. - 17:00) (U16 A)
29 Ocak Cumartesi
Anadolu Efes Genç (U18) Takımı - FMV Işık Okulları Yalova Spor (Küçükçekmece S.S. - 14:00) (BGL)
31 Ocak Pazartesi
Anadolu Efes Yıldız A (U16) Takımı - Pertevniyal İTÜ (Bayrampaşa S.S. - 17:00) (U18 A)
Lima Spor - Vefa (Caferağa S.S. - 19:00) (TB2L)
3 Şubat Perşembe
Anadolu Efes Yıldız B (U15) Takımı - Darüşşafaka (Bayrampaşa S.S. - 15:30) (U16 A)
Kaan Spor - Anadolu Efes Yıldız A (U16) Takımı (Caferağa S.S. - 15:30) (U18 A)
4 Şubat Cuma
Anadolu Efes Küçük A (U14) Takımı - Fesa (Bayrampaşa S.S. - 18:30) (U14 A)
Nazilli Belediye Spor - Lima Spor (Nazilli S.S. - 17:00) (TB2L)
7 Şubat Pazartesi
Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes Genç (U18) Takımı (Metro Enerji S.S. - 17:00) (BGL)
14 Şubat Pazartesi
Lima Spor - Seyhan Belediye (Caferağa S.S. - 17:00) (TB2L)
İşte program:
28 Ocak Cuma
Dev Ataşehir - Anadolu Efes Küçük B (U13) Takımı (Yakacık S.S. - 15:30) (U14 B)
Anadolu Efes Yıldız A (U16) Takımı - Fenerbahçe Beko (Bayrampaşa S.S. - 17:00) (U16 A)
29 Ocak Cumartesi
Anadolu Efes Genç (U18) Takımı - FMV Işık Okulları Yalova Spor (Küçükçekmece S.S. - 14:00) (BGL)
31 Ocak Pazartesi
Anadolu Efes Yıldız A (U16) Takımı - Pertevniyal İTÜ (Bayrampaşa S.S. - 17:00) (U18 A)
Lima Spor - Vefa (Caferağa S.S. - 19:00) (TB2L)
3 Şubat Perşembe
Anadolu Efes Yıldız B (U15) Takımı - Darüşşafaka (Bayrampaşa S.S. - 15:30) (U16 A)
Kaan Spor - Anadolu Efes Yıldız A (U16) Takımı (Caferağa S.S. - 15:30) (U18 A)
4 Şubat Cuma
Anadolu Efes Küçük A (U14) Takımı - Fesa (Bayrampaşa S.S. - 18:30) (U14 A)
Nazilli Belediye Spor - Lima Spor (Nazilli S.S. - 17:00) (TB2L)
7 Şubat Pazartesi
Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes Genç (U18) Takımı (Metro Enerji S.S. - 17:00) (BGL)
14 Şubat Pazartesi
Lima Spor - Seyhan Belediye (Caferağa S.S. - 17:00) (TB2L)