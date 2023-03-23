Anadolu Efes'in 2023/24 sezonu kombineleri, basketbolseverleri bekliyor!

Uzun süredir kapalı gişe rekorları kıran ve Avrupa'nın en yüksek seyirci ortalamasına sahip takımlarından biri olan Anadolu Efes'te 2023-2024 sezonu için kombine yenileme süreci başladı. Kombine sahibi taraftarlar 24 Mart – 3 Nisan arasında yenileme ve müsaitlik olması halinde tribün kategorisi değişimi yapabilecek. 2023 – 2024 sezonu kombine erken satışı döneminin başlangıcı ise 7 Nisan 2023 Cuma günü olacak.

Haber; Basın Bülteni
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Anadolu Efes'in 2023/24 sezonu kombineleri, basketbolseverleri bekliyor!
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23 Mart 2023 14:07
Türk basketbolunun en çok kupa kazanan takımı Anadolu Efes'in 2023 – 2024 sezonu kombine yenilemeleri, kulübün resmi biletleme partneri Mobilet'in sitesinden hesaplarına tanımlanacak rezervasyonlar ile yenilenebilecekler. Ek koltuk almak ya da yer değiştirmek isteyen taraftarların ise anadoluefes@mobilet.com'a mail atmaları gerekecek.

Kombine sahibi Anadolu Efesliler, kombinelerini 3 Nisan 2023 Pazartesi gününe kadar yenileyerek Sinan Erdem Spor Salonu'nun muhteşem atmosferini her zaman olduğu gibi yerinden takip edebilecek. Ayrıca dileyen kombine sahipleri, eğer müsait koltuk varsa farklı tribün kategorilerine de geçiş yapabilecek. 

Kombine yenilemelerinde Fan Club üyelerine yüzde 20 indirim

7 Nisan 2023 Cuma günü başlayacak erken satış döneminde de Anadolu Efes Fan Club üyeleri yüzde 20 indirimden faydalanarak kombinelerini avantajlı fiyatlarla yenileyebilecek. Kombine erken satışları ise Mobilet'in internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden gerçekleşecek.

Fan Club üyesi olmayan basketbolseverler, Anadolu Efes Spor Kulübü Mobil Uygulaması'nı Google Play Store ve iOS App Store üzerinden indirerek saniyeler içerisinde Anadolu Efes Fan Club üyesi olup bu özel indirimden faydalanabilecek.

Marka haline gelen maç deneyimi ile Avrupa basketboluna öncülük eden ve saha içi aktivasyonlarıyla EuroLeague tarafından Devotion Pazarlama Ödülleri'nde 5'i altın olmak üzere toplam 7 ödüle layık görülen Anadolu Efes, mavi-beyaz bayrak altında toplanmak ve #BenimYerimBurası demek isteyen herkesi, 2023 – 2024 sezonu için kombine sahibi olmaya davet ediyor.

Anadolu Efesliler için satışa sunulan kombine tribün kategorileri, kombine fiyatları ve indirimli fiyatlar ise şu şekilde:






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