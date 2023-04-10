Anadolu Efes'in 2023 - 2024 sezonu kombine erken satış dönemi başladı

Anadolu Efes'in maçlarını kaçırmak istemeyen ve benzersiz maç deneyimini yerinden takip etmek isteyen taraftarlar satışa sunulan kombinelere, Anadolu Efes'in resmi biletleme partneri Mobilet'in mobil uygulamasından veya aşağıdaki adresten ulaşabilecek:
Link: https://mobilet.com/tr/event/18669/
Anadolu Efes Fan Club üyelerine yüzde 20 indirim
7 Nisan 2023 Cuma günü başlayacak erken satış döneminde Anadolu Efes Fan Club üyeleri yüzde 20 indirimden faydalanarak 2022-2023 sezonu kombinelerine avantajlı fiyatlarla erişebilecek.
Fan Club üyesi olmayan basketbolseverler ise, Anadolu Efes Spor Kulübü Fan Club mobil uygulamasını Google Play Store ve iOS App Store üzerinden indirerek tek tıkla Anadolu Efes Fan Club üyesi olup bu özel indirimden faydalanabilecek.
Anadolu Efesliler için satışa sunulan kombine tribün kategorileri, kombine fiyatları ve indirimli fiyatlar ise şu şekilde:
Kategori Kombine Fiyatı Fan Club İndirimli
P1 60.000 ₺ 48.000 ₺
P2 46.000 ₺ 36.800 ₺
S1 27.000 ₺ 21.600 ₺
S2 14.000 ₺ 11.200 ₺
T1 6.250 ₺ 5.000 ₺
T2 4.000 ₺ 3.200 ₺
T3 1.750 ₺ 1.400 ₺
Anadolu Efes Spor Kulübü'nün 2023 – 2024 sezonu kombine genel satış dönemi ise 1 Temmuz 2023'te başlayacak.
Link: https://mobilet.com/tr/event/18669/
Anadolu Efes Fan Club üyelerine yüzde 20 indirim
7 Nisan 2023 Cuma günü başlayacak erken satış döneminde Anadolu Efes Fan Club üyeleri yüzde 20 indirimden faydalanarak 2022-2023 sezonu kombinelerine avantajlı fiyatlarla erişebilecek.
Fan Club üyesi olmayan basketbolseverler ise, Anadolu Efes Spor Kulübü Fan Club mobil uygulamasını Google Play Store ve iOS App Store üzerinden indirerek tek tıkla Anadolu Efes Fan Club üyesi olup bu özel indirimden faydalanabilecek.
Anadolu Efesliler için satışa sunulan kombine tribün kategorileri, kombine fiyatları ve indirimli fiyatlar ise şu şekilde:
Kategori Kombine Fiyatı Fan Club İndirimli
P1 60.000 ₺ 48.000 ₺
P2 46.000 ₺ 36.800 ₺
S1 27.000 ₺ 21.600 ₺
S2 14.000 ₺ 11.200 ₺
T1 6.250 ₺ 5.000 ₺
T2 4.000 ₺ 3.200 ₺
T3 1.750 ₺ 1.400 ₺
Anadolu Efes Spor Kulübü'nün 2023 – 2024 sezonu kombine genel satış dönemi ise 1 Temmuz 2023'te başlayacak.
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