Anadolu Efes'in 2023 - 2024 sezonu kombine erken satış dönemi başladı

Kapalı gişe ve seyirci ortalaması rekorları, marka haline getirdiği maç deneyimi ve birbirinden eğlenceli etkinlikleriyle Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki maçlarında izleyicilerine basketboldan çok daha fazlasını sunan Anadolu Efes'te 2023-2024 sezonu kombine erken satış dönemi başladı.

Haber; Basın Bülteni
Abone Ol
Anadolu Efes'in 2023 - 2024 sezonu kombine erken satış dönemi başladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Nisan 2023 10:03
Anadolu Efes'in maçlarını kaçırmak istemeyen ve benzersiz maç deneyimini yerinden takip etmek isteyen taraftarlar satışa sunulan kombinelere, Anadolu Efes'in resmi biletleme partneri Mobilet'in mobil uygulamasından veya aşağıdaki adresten ulaşabilecek:

Link: https://mobilet.com/tr/event/18669/

Anadolu Efes Fan Club üyelerine yüzde 20 indirim

7 Nisan 2023 Cuma günü başlayacak erken satış döneminde Anadolu Efes Fan Club üyeleri yüzde 20 indirimden faydalanarak 2022-2023 sezonu kombinelerine avantajlı fiyatlarla erişebilecek.

Fan Club üyesi olmayan basketbolseverler ise, Anadolu Efes Spor Kulübü Fan Club mobil uygulamasını Google Play Store ve iOS App Store üzerinden indirerek tek tıkla Anadolu Efes Fan Club üyesi olup bu özel indirimden faydalanabilecek.

Anadolu Efesliler için satışa sunulan kombine tribün kategorileri, kombine fiyatları ve indirimli fiyatlar ise şu şekilde:

Kategori                              Kombine Fiyatı Fan Club İndirimli          

P1                                           60.000 ₺                               48.000 ₺                              

P2                                           46.000 ₺                               36.800 ₺                              

S1                                           27.000 ₺                               21.600 ₺                              

S2                                           14.000 ₺                               11.200 ₺                              

T1                                           6.250 ₺                                 5.000 ₺

T2                                           4.000 ₺                                 3.200 ₺                 

T3                                           1.750 ₺                                 1.400 ₺ 

Anadolu Efes Spor Kulübü'nün 2023 – 2024 sezonu kombine genel satış dönemi ise 1 Temmuz 2023'te başlayacak. 

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery