Anadolu Efes ilk yenilgisini aldı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 4. hafta mücadelesinde, deplasmanda'i 96-86 mağlup etti.Bu sonuçla Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol, ligdeki ikinci galibiyetini aldı. Anadolu Efes ise ilk yenilgisini yaşadı.Tempolu başlayan ve iki takımın da hızlı hücumlardan sayılar bulduğu karşılaşmanın 4. dakikası, Anadolu Efes'in 13-11 üstünlüğüyle geçildi. Daha sonra lacivert-beyazlıların Larkin ile bulduğu sayılara Nnoko'nun pota altından skorer oyunuyla cevap veren konuk takım, ilk çeyreği 29-28 önde tamamladı.İkinci periyoda Douglas'ın arka arkaya attığı sayılarla başlayan Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol, savunma ve hücumda dağınık bir görüntü ortaya koyan Anadolu Efes önünde Etou'nun basketiyle 19. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 51-40. Konuk ekip, soyunma odasına da 51-45 üstün gitti.Üçüncü çeyreğin başında Larkin'in yönlendirdiği hücumlarla toparlanan Anadolu Efes, Motum'un basketiyle 24. dakikada 58-56 öne geçti. Ardından skor üstünlüğünün birçok el değiştirdiği bölümde Motum ile sayılar bulmaya devam eden lacivert-beyazlılar, Douglas'ı durdurmayı başaramadı ve Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol, final periyoduna 76-74 önde girdi.Son çeyrekte Alp Karahan, Douglas ve Şafak Edge ile 3 sayı çizgisinin gerisinden basketler bulan Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol, 38. dakikada farkı 9 sayıya çıkardı: 83-92. Kalan bölümde farkın kapanmasına izin vermeyen konuk ekip, karşılaşmayı 96-86 kazandı.Karşılaşmada Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol adına 36 sayı üreterek maçın en skorer ismi olan Toney Douglas, eski takımına karşı alınan galibiyette başrol oynadı.Sinan ErdemAlper Altuğ Köselerli, Halil Baldemir, Alper ÖzgökLarkin 12, Beaubois 6, Metecan Birsen 5, Motum 20, Pleiss 22, Birkan Batuk, Buğrahan Tuncer, Doğuş Balbay 3, Micic 14, Sertaç Şanlı 4Douglas 36, Alp Karahan 9, Etou 5, Herndon 6, Nnoko 22, Burak Eşlik 7, Şafak Edge 3, Uğur Dokuyan, Mustafa Kırcalı, Salumu 828-2945-5174-76