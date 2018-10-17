  •  
    G.Saray'da Bursa maçı öncesi iki sakatlık şoku
  •  
    2019 için bir operasyon! 5 yolcu, 2 nokta transfer
  •  
    Terim raporunu verdi; "Görmek dahi istemem"
  •  
    Gözler hukukçularda! 'Olur' denirse G.Saray...
  •  
    Ve FIFA resmen açıkladı; 20 kişiden 1 Cengiz oldu

Anadolu Efes, ilk yenilgisini aldı

Anadolu Efes, Euroleague'in 2. haftasında Zalgiris Kaunas'a 79-93 mağlup oldu.

Kaynak: AA
Anadolu Efes, ilk yenilgisini aldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Ekim 2018 22:03
Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Anadolu Efes, sahasında Litvanya ekibi Zalgiris'e 93-79 mağlup oldu.

Lacivert-beyazlı ekip, bu sonuçla ligde ilk yenilgisin aldı. Litvanya temsilcisi ise ilk galibiyetini elde etti.

Karşılaşma karşılıklı sayılarla başladı. Walkup ve Davies'le pota altından sayılar üreten Zalgiris, 5. dakikayı 12-9 üstün geçti. Anadolu Efes, Micic ve Doğuş Balbay'ın dış atışlardan kaydettiği sayılarla farkı kapattı ve ilk çeyrek 19-19'luk eşitlikle sona erdi.

İkinci çeyrekte serbest atışlardan sayılar bulan Anadolu Efes karşısında boyalı alandan basketler üreten Zalgiris, Grigonis'in üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu isabetle 13. dakikada farkı 5 sayıya çıkardı: 24-29. Hücumlardan boş dönen rakibi karşısında Westermann'ın etkili oyunuyla 19. dakikada farkı çift hanelere (32-42) taşıyan konuk ekip, soyunma odasına da 46-32 üstün gitti.

İkinci yarıya da etkili başlayan Zalgiris, Davies'in pota altından kaydettiği basketlerle 23. dakikada farkı 19 sayıya çıkardı: 36-55. Etkili oyununu sürdüren ve Wolters'ın boyalı alandan arka arkaya bulduğu isabetlerle farkı açmaya devam eden konuk ekip, final periyoduna da 68-48 önde girdi.

Son çeyrekte Simon'un dış atışlardan Motum'un pota altından kaydettiği sayılarla Anadolu Efes farkı azaltsa da Zalgiris, Grigonis, Milaknis ve White'ın sayılarıyla skor üstünlüğünü korudu ve sahadan 93-79 galip ayrıldı.

Anadolu Efes: 79
Zalgiris: 93
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Miguel Angel Perez (İspanya), Fernando Rocha (Portekiz), Uros Obrknezevic (Sırbistan)
Anadolu Efes: Micic 14, Beaubois, Anderson 3, Moerman 14, Dunston 4, Larkin 3, Doğuş Balbay 8, Motum 4, Pleiss 12, Simon 17
Zalgiris: Wolters 9, Walkup 7, Milaknis 6, Jankunas 11, Davies 18, Westermann 17, Birutis 3, White 5, Grigonis 7, Kavaliauskas 4, Ulanovas 6, Sabeckis
1. Periyot: 19-19
Devre: 32-46
3. Periyot: 48-68

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için