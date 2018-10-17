Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Anadolu Efes, sahasında Litvanya ekibi Zalgiris'e 93-79 mağlup oldu.Lacivert-beyazlı ekip, bu sonuçla ligde ilk yenilgisin aldı. Litvanya temsilcisi ise ilk galibiyetini elde etti.Karşılaşma karşılıklı sayılarla başladı. Walkup ve Davies'le pota altından sayılar üreten Zalgiris, 5. dakikayı 12-9 üstün geçti. Anadolu Efes, Micic ve Doğuş Balbay'ın dış atışlardan kaydettiği sayılarla farkı kapattı ve ilk çeyrek 19-19'luk eşitlikle sona erdi.İkinci çeyrekte serbest atışlardan sayılar bulan Anadolu Efes karşısında boyalı alandan basketler üreten Zalgiris, Grigonis'in üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu isabetle 13. dakikada farkı 5 sayıya çıkardı: 24-29. Hücumlardan boş dönen rakibi karşısında Westermann'ın etkili oyunuyla 19. dakikada farkı çift hanelere (32-42) taşıyan konuk ekip, soyunma odasına da 46-32 üstün gitti.İkinci yarıya da etkili başlayan Zalgiris, Davies'in pota altından kaydettiği basketlerle 23. dakikada farkı 19 sayıya çıkardı: 36-55. Etkili oyununu sürdüren ve Wolters'ın boyalı alandan arka arkaya bulduğu isabetlerle farkı açmaya devam eden konuk ekip, final periyoduna da 68-48 önde girdi.Son çeyrekte Simon'un dış atışlardan Motum'un pota altından kaydettiği sayılarla Anadolu Efes farkı azaltsa da Zalgiris, Grigonis, Milaknis ve White'ın sayılarıyla skor üstünlüğünü korudu ve sahadan 93-79 galip ayrıldı.Sinan ErdemMiguel Angel Perez (İspanya), Fernando Rocha (Portekiz), Uros Obrknezevic (Sırbistan)Micic 14, Beaubois, Anderson 3, Moerman 14, Dunston 4, Larkin 3, Doğuş Balbay 8, Motum 4, Pleiss 12, Simon 17Wolters 9, Walkup 7, Milaknis 6, Jankunas 11, Davies 18, Westermann 17, Birutis 3, White 5, Grigonis 7, Kavaliauskas 4, Ulanovas 6, Sabeckis19-1932-4648-68