Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Anadolu Efes, sahasında Litvanya ekibi Zalgiris'e 93-79 mağlup oldu.
Lacivert-beyazlı ekip, bu sonuçla ligde ilk yenilgisin aldı. Litvanya temsilcisi ise ilk galibiyetini elde etti.
Karşılaşma karşılıklı sayılarla başladı. Walkup ve Davies'le pota altından sayılar üreten Zalgiris, 5. dakikayı 12-9 üstün geçti. Anadolu Efes, Micic ve Doğuş Balbay'ın dış atışlardan kaydettiği sayılarla farkı kapattı ve ilk çeyrek 19-19'luk eşitlikle sona erdi.
İkinci çeyrekte serbest atışlardan sayılar bulan Anadolu Efes karşısında boyalı alandan basketler üreten Zalgiris, Grigonis'in üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu isabetle 13. dakikada farkı 5 sayıya çıkardı: 24-29. Hücumlardan boş dönen rakibi karşısında Westermann'ın etkili oyunuyla 19. dakikada farkı çift hanelere (32-42) taşıyan konuk ekip, soyunma odasına da 46-32 üstün gitti.
İkinci yarıya da etkili başlayan Zalgiris, Davies'in pota altından kaydettiği basketlerle 23. dakikada farkı 19 sayıya çıkardı: 36-55. Etkili oyununu sürdüren ve Wolters'ın boyalı alandan arka arkaya bulduğu isabetlerle farkı açmaya devam eden konuk ekip, final periyoduna da 68-48 önde girdi.
Son çeyrekte Simon'un dış atışlardan Motum'un pota altından kaydettiği sayılarla Anadolu Efes farkı azaltsa da Zalgiris, Grigonis, Milaknis ve White'ın sayılarıyla skor üstünlüğünü korudu ve sahadan 93-79 galip ayrıldı.
Anadolu Efes: 79
Zalgiris: 93
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Miguel Angel Perez (İspanya), Fernando Rocha (Portekiz), Uros Obrknezevic (Sırbistan)
Anadolu Efes: Micic 14, Beaubois, Anderson 3, Moerman 14, Dunston 4, Larkin 3, Doğuş Balbay 8, Motum 4, Pleiss 12, Simon 17
Zalgiris: Wolters 9, Walkup 7, Milaknis 6, Jankunas 11, Davies 18, Westermann 17, Birutis 3, White 5, Grigonis 7, Kavaliauskas 4, Ulanovas 6, Sabeckis
1. Periyot: 19-19
Devre: 32-46
3. Periyot: 48-68
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Lacivert-beyazlı ekip, bu sonuçla ligde ilk yenilgisin aldı. Litvanya temsilcisi ise ilk galibiyetini elde etti.
Karşılaşma karşılıklı sayılarla başladı. Walkup ve Davies'le pota altından sayılar üreten Zalgiris, 5. dakikayı 12-9 üstün geçti. Anadolu Efes, Micic ve Doğuş Balbay'ın dış atışlardan kaydettiği sayılarla farkı kapattı ve ilk çeyrek 19-19'luk eşitlikle sona erdi.
İkinci çeyrekte serbest atışlardan sayılar bulan Anadolu Efes karşısında boyalı alandan basketler üreten Zalgiris, Grigonis'in üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu isabetle 13. dakikada farkı 5 sayıya çıkardı: 24-29. Hücumlardan boş dönen rakibi karşısında Westermann'ın etkili oyunuyla 19. dakikada farkı çift hanelere (32-42) taşıyan konuk ekip, soyunma odasına da 46-32 üstün gitti.
İkinci yarıya da etkili başlayan Zalgiris, Davies'in pota altından kaydettiği basketlerle 23. dakikada farkı 19 sayıya çıkardı: 36-55. Etkili oyununu sürdüren ve Wolters'ın boyalı alandan arka arkaya bulduğu isabetlerle farkı açmaya devam eden konuk ekip, final periyoduna da 68-48 önde girdi.
Son çeyrekte Simon'un dış atışlardan Motum'un pota altından kaydettiği sayılarla Anadolu Efes farkı azaltsa da Zalgiris, Grigonis, Milaknis ve White'ın sayılarıyla skor üstünlüğünü korudu ve sahadan 93-79 galip ayrıldı.
Anadolu Efes: 79
Zalgiris: 93
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Miguel Angel Perez (İspanya), Fernando Rocha (Portekiz), Uros Obrknezevic (Sırbistan)
Anadolu Efes: Micic 14, Beaubois, Anderson 3, Moerman 14, Dunston 4, Larkin 3, Doğuş Balbay 8, Motum 4, Pleiss 12, Simon 17
Zalgiris: Wolters 9, Walkup 7, Milaknis 6, Jankunas 11, Davies 18, Westermann 17, Birutis 3, White 5, Grigonis 7, Kavaliauskas 4, Ulanovas 6, Sabeckis
1. Periyot: 19-19
Devre: 32-46
3. Periyot: 48-68
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