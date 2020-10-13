Anadolu Efes, ilk galibiyetini aldı

Anadolu Efes, EuroLeague'de Alba Berlin'le daplasmanda karşılaştı.

Anadolu Efes, ilk galibiyetini aldı
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13 Ekim 2020 21:05
Anadolu Efes, Euroleague'nin 3. haftasında bu sezonun ilk galibiyetini aldı. Deplasmanda Alba Berlin'le oynayan Efes; maçı 93-72 kazandı. 

Anadolu Efes, sezonun ilk 2 maçında önce Zenit'e ardından Fenerbahçe Beko'ya kaybetmişti. Efes, Euroleague'nin 4. haftasında deplasmanda Zalgiris Kaunas ile karşılaşacak.

MICIC EGALE ETTİ

Vasilije Micic, mücadelede 13 asistle mücadele etti ve kariyer asist rekorunu egale etti.



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