Anadolu Efes ile Galatasaray Ekmas karşı karşıya!

Galatasaray Ekmas, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Anadolu Efes ile karşı karşıya gelecek.



Sinan Erdem'de 29 Ekim Pazar günü oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak. Maç BeIN Sports 5'ten canlı olarak yayınlanacak.



Ligde dört maçta iki galibiyeti bulunan Galatasaray Ekmas, son olarak kadrosunu Dee Bost ile takviye etti. 11'er sayı ortalamasıyla Sadık Kabaca ve Buğrahan Tuncer skor katkılarıyla ön plana çıktı.



Anadolu Efes ise ligde ilk dört maçında dört galibiyet aldı. Lacivert-beyazlılar son olarak deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ni 87-80 mağlup etti. Dört maçta 18.5 sayı ortalamasıyla Rodrigue Beaubois ön plana çıktı.



Sarı kırmızılı takım bu mücadelenin ardından ligde 5 Kasım Pazar günü Türk Telekom ile karşı karşıya gelecek.



