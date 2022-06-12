Anadolu Efes ile Fenerbahçe arasında 4. maç heyecanı

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, final serisinin 4. maçında perşembe günü karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Anadolu Efes ile Fenerbahçe arasında 4. maç heyecanı
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12 Haziran 2022 10:25
ING Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasındaki play-off final serisinin 4. maçı, pazartesi oynanacak.

Anadolu Efes'in ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.

Fenerbahçe Beko, ev sahibi olduğu ilk iki maçı 85-76 ve 93-78'lik skorlarla kazanarak seride 2-0 üstünlük sağlamıştı. Üçüncü karşılaşmada 103-92 galip gelen Anadolu Efes, durumu 2-1'e getirmişti.

Sarı-lacivertli takım, kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Anadolu Efes'in salondan galip ayrılması durumunda ise serinin son maçı, 15 Haziran Çarşamba günü yapılacak.

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