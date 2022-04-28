Anadolu Efes için Final Four günü!

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi dördüncü maçındaİtalya temsilcisi AX Armani Exchange Milan'ı konuk edecek.



Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak olan karşılaşma 20:30'da başlayacak ve beIN Sports 3 ile beIN Sports Haber ekranlarından naklen yayınlanacak.



Seride 2-1 önde olan lacivert-beyazlı ekip, rakibini mağlup ettiği takdirde Dörtlü Final'de mücadele etme hakkı elde edecek.



Serinin ilk maçında rakibini deplasmanda 64-48 yenen Anadolu Efes, 1-0 öne geçti. İtalya'daki ikinci karşılaşmayı AX Armani Exchange Milan 73-66 kazanarak durumu 1-1 eşitliğe getirirken; Anadolu Efes, İstanbul'da rakibine 77-65 üstünlük kurarak seride 2-1 öne geçti.



Anadolu Efes, yarınki karşılaşmayı da kazandığı takdirde seriyi 3-1'e taşıyacak ve adını Dörtlü Final'e yazdıracak.



MILAN İLE 38. RANDEVU



Avrupa arenasındaki 765. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 764 karşılaşmada 435 galibiyet ve 329 yenilgi (galibiyet yüzdesi: % 56,9) aldı.



2001-02 sezonundan itibaren katıldığı Turkish Airlines Euroleague'de ise 517. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 516 karşılaşmada 278 galibiyet ve 238 yenilgi (galibiyet yüzdesi: % 53,9) elde etti.



Anadolu Efes ile AX Armani Exchange Milan, Avrupa kupalarında bugüne kadar 37 kez karşılaşırken, takımımız 23 galibiyet ve 14 mağlubiyet aldı. İki takım arasında FIBA organizasyonlarında oynanan iki maçta iki ekip de birbirlerini birer kez mağlup etti. Turkish Airlines Euroleague'de iki takım arasında oynanan 35 karşılaşmada ise takımımız 22 galibiyet ve 13 mağlubiyet elde etti.



"BİR KEZ DAHA AYNI COŞKU!"



Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman karşılaşma ile ilgili görüşlerini şöyle açıkladı:



"Seri boyunca yaptığımız savunmaya devam etmeliyiz ve hücumda hem pota altında hem dışarıda top paylaşımını iyi yapmalıyız. Ribauntlarda daha dikkatli olup tempoyu arttırmamız gerekiyor. AX Armani Exchange Milan çok sert ve disiplinli bir takım. Ettore Messina çok önemli bir coach. Onun takımını yenmek ve büyük hedeflere varmak için büyük mücadele vermek gerekiyor. Sinan Erdem Spor Salonu'nda bir kez daha aynı coşku, aynı heyecan ve sinerji ile hep birlikte kazanmalıyız. Şampiyon yine biz olacağız! Kaldı 3!"



"SON ANA KADAR KONSANTRE!"



Anadolu Efes'in MVP ödüllü yıldızı Vasilije Micic karşılaşma ile ilgili şöyle konuştu:



"Üçüncü maç her iki takım için zorlu ve sert geçti. Savunmada çok iyiydik. Hücumda da sakin kalmayı başardık. Bir sonraki mücadeleye aynı mantalite ile tamamen yeni bir maç olarak yaklaşmalıyız ve kendimize inanmalı ve maçın son saniyesine kadar konsantre olmalıyız."









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