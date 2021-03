Anadolu Efes, hayata dokunmaya devam edecek!

EuroLeague'in kurumsal sosyal sorumluluk programı One Team kapsamında gerçekleştirdiği projelerle ülkemize iki kez One Team Altın Ödülü kazandıran Anadolu Efes Spor Kulübü; Aktif Yaşam Derneği ve Anadolu Efes Spor Kulübü Basketbol Okulları iş birliğiyle 2020 – 2021 sezonu projesine start verdi.



10 – 12 yaş aralığındaki 20 öğrencinin parçası olduğu proje, katılımcıların sağlığını korumak adına dijital ortamda düzenlenecek ve toplamda 8 hafta sürecek. Projenin ana amacı ise "pandemi döneminde hareketsizliğin artması sebebiyle oluşan sorunları önlemede gelişim çağındaki bireylerde fiziksel aktivite alışkanlıklarının kazandırılması" olacak.



Anadolu Efes Spor Kulübü Basketbol Okulları antrenörleri ve Aktif Yaşam Derneği uzmanlarının görev aldığı projede basketbol bir metafor olarak kullanılarak katılımcıların fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunulacak.



Projenin elçisi Bryant Dunston olacak



Proje katılımcılarının, eğitmenlerin ve gönüllülerin sağlığını korumak adına dijital ortamda gerçekleştirilen çalışmalarda problem çözme, karar alma, teknoloji bağımlılığından uzak durma, takım çalışması, özgüven ve spor yapma alışkanlığı kazanma gibi konular işlenecek.



Bu anlamlı projenin elçiliğini ise Anadolu Efes Spor Kulübü'nün ikinci kaptanı Bryant Dunston üstlenecek. Bryant Dunston, dahil olacağı çalışmalarda hem katılımcılarla birlikte vakit geçirecek hem de onların sorularını yanıtlayacak.



Toplamda 8 hafta sürecek proje, fiziksel aktivite eksikliği ve teknoloji bağımlılığına dikkat çekecek. Ayrıca kulüp partnerleri Adel, Bilcee ve Sarar da One Team projesine destek olacak.



Anadolu Efes Spor Kulübü, Oneeam projeleriyle katılımcılarının hayatlarına dokunmaya ve belirlediği konularla ilgili farkındalık yaratmaya devam edecek.