Anadolu Efes #HareketeGeç'iyor

Anadolu Grubu'nun sosyal kuruluşlarından biri olarak kuruluş misyonu itibarıyla bir sosyal sorumluluk projesi olan Anadolu Efes Spor Kulübü, toplumsal değer yaratan projeleri hayata geçirmeyi sürdürüyor.
Turkish Airlines EuroLeague'in normal sezonundaki son iç saha maçında Panathinaikos OPAP'ı 25 Mart 2021 Perşembe günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda ağırlayacak olan Anadolu Efes, bu karşılaşmaya çok özel bir formayla çıkacak.
2015 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kabul edilen Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na destek olmak için özel bir tasarım hazırlayan Anadolu Efes, 17 maddelik amaçlara dikkat çekecek. Forma üzerinde yer alan QR kod da https://www.kureselamaclar.org/ sayfasına yönlendirme yapacak. Anadolu Efes oyuncuları da farkındalığı artırmak için #HareketeGeç mesajlı videolarda yer alacak.
"Karşılaşmaya bu formalarla çıkacak olmaktan dolayı gururluyuz"
Böyle bir projeyi hayata geçirdikleri için gururlu olduklarını söyleyen Anadolu Efes Spor Kulübü Pazarlama ve Kurumsal İlişkiler Müdürü Gökçe Dayı, duygularını ise şu şekilde ifade etti:
"Anadolu Efes Spor Kulübü olarak uzun süredir Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na dikkat çekmek ve bu önemli çalışmanın bir parçası olmak için projeler üretiyoruz. Anadolu Efes Spor Kulübü olarak biz de Anadolu Grubu gibi tüm faaliyetlerimizi, çevresel ve sosyal etkilerini de dikkate alarak yönetiyor, stratejilerimizi dünya ve insanlık için daha güzel bir gelecek hayalimiz doğrultusunda belirliyoruz.
#HareketeGeç mesajını simgeleyen formalarımızla herkesi sürdürülebilir bir gelecek için harekete geçmeye çağıracağız. Bize bu konudaki destekleri için Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı yetkililerine de çok teşekkür ederiz. Birlikte gerçekleştireceğimiz iletişim faaliyetleri ile bu konudaki farkındalığı güçlendireceğimize inanıyoruz."
17 maddeden oluşan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, forma üzerinde görünür olacak
17 numaralı Anadolu Efes formasının bir simge olacağı proje kapsamında yapılan tasarım sayesinde 17 maddeden oluşan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları da forma üzerinde görünür olacak.
Bu önemli forma; yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezegenimizi korumak ve tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak için evrensel bir eylem çağrısı olan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na tüm spor dünyasının dikkatini çekecek.
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları:
1. Yoksulluğa son
2. Açlığa son
3. Sağlık ve kaliteli yaşam
4. Nitelikli eğitim
5. Toplumsal cinsiyet eşitliği
6. Temiz su ve sanitasyon
7. Erişilebilir ve temiz enerji
8. İnsana yakışır iş ve ekonomik büyüme
9. Sanayi, yenilikçilik ve altyapı
10. Eşitsizliklerin azaltılması
11. Sürdürülebilir şehirler ve topluluklar
12. Sorumlu üretim ve tüketim
13. İklim eylemi
14. Sudaki yaşam
15. Karasal yaşam
16. Barış, adalet ve güçlü kurumlar
17. Amaçlar için ortaklıklar, iş birlikleri
Anadolu Efes Spor Kulübü, tüm basketbolseverleri Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları için harekete geçmeye çağırıyor.
Turkish Airlines EuroLeague'in normal sezonundaki son iç saha maçında Panathinaikos OPAP'ı 25 Mart 2021 Perşembe günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda ağırlayacak olan Anadolu Efes, bu karşılaşmaya çok özel bir formayla çıkacak.
2015 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kabul edilen Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na destek olmak için özel bir tasarım hazırlayan Anadolu Efes, 17 maddelik amaçlara dikkat çekecek. Forma üzerinde yer alan QR kod da https://www.kureselamaclar.org/ sayfasına yönlendirme yapacak. Anadolu Efes oyuncuları da farkındalığı artırmak için #HareketeGeç mesajlı videolarda yer alacak.
"Karşılaşmaya bu formalarla çıkacak olmaktan dolayı gururluyuz"
Böyle bir projeyi hayata geçirdikleri için gururlu olduklarını söyleyen Anadolu Efes Spor Kulübü Pazarlama ve Kurumsal İlişkiler Müdürü Gökçe Dayı, duygularını ise şu şekilde ifade etti:
"Anadolu Efes Spor Kulübü olarak uzun süredir Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na dikkat çekmek ve bu önemli çalışmanın bir parçası olmak için projeler üretiyoruz. Anadolu Efes Spor Kulübü olarak biz de Anadolu Grubu gibi tüm faaliyetlerimizi, çevresel ve sosyal etkilerini de dikkate alarak yönetiyor, stratejilerimizi dünya ve insanlık için daha güzel bir gelecek hayalimiz doğrultusunda belirliyoruz.
#HareketeGeç mesajını simgeleyen formalarımızla herkesi sürdürülebilir bir gelecek için harekete geçmeye çağıracağız. Bize bu konudaki destekleri için Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı yetkililerine de çok teşekkür ederiz. Birlikte gerçekleştireceğimiz iletişim faaliyetleri ile bu konudaki farkındalığı güçlendireceğimize inanıyoruz."
17 maddeden oluşan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, forma üzerinde görünür olacak
17 numaralı Anadolu Efes formasının bir simge olacağı proje kapsamında yapılan tasarım sayesinde 17 maddeden oluşan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları da forma üzerinde görünür olacak.
Bu önemli forma; yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezegenimizi korumak ve tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak için evrensel bir eylem çağrısı olan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na tüm spor dünyasının dikkatini çekecek.
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları:
1. Yoksulluğa son
2. Açlığa son
3. Sağlık ve kaliteli yaşam
4. Nitelikli eğitim
5. Toplumsal cinsiyet eşitliği
6. Temiz su ve sanitasyon
7. Erişilebilir ve temiz enerji
8. İnsana yakışır iş ve ekonomik büyüme
9. Sanayi, yenilikçilik ve altyapı
10. Eşitsizliklerin azaltılması
11. Sürdürülebilir şehirler ve topluluklar
12. Sorumlu üretim ve tüketim
13. İklim eylemi
14. Sudaki yaşam
15. Karasal yaşam
16. Barış, adalet ve güçlü kurumlar
17. Amaçlar için ortaklıklar, iş birlikleri
Anadolu Efes Spor Kulübü, tüm basketbolseverleri Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları için harekete geçmeye çağırıyor.