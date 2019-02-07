Anadolu Efes Gran Canaria maçı hangi kanalda? Anadolu Efes Gran Canaria maçı saat kaçta?

Anadolu Efes-Gran Canaria(Euroleague) maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak sorularının yanıtını arayanlar bu habere dikkat. Anadolu Efes-Gran Canaria maçının tarihi, saati, kanalı belli oldu. İşte detaylar...

07 Şubat 2019 04:11
Anadolu Efes Gran Canaria maçı hangi kanalda? Anadolu Efes Gran Canaria maçı saat kaçta?
Anadolu Efes-Gran Canaria maçı hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. THY Avrupa Ligi normal sezonun 22. maçında Anadolu Efes-Gran Canaria karşı karşıya gelecek.

ANADOLU EFES-GRAN CANARIA MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? | THY Avrupa Ligi'nde heyecan başlıyor. THY Avrupa Ligi normal sezonun 22. maçında Anadolu Efes-Gran Canariamaçı naklen yayınlanacak.

7 Şubat Perşembe günü saat TSİ 20.30'da başlayacak ve beIN Sports 3 ekranında canlı olarak yayınlanacak.

Anadolu Efes-Gran Canaria maçı 7 Şubat Perşembe günü TSİ 20.30'dan itibaren beIN Sports 3 ekranlarında naklen futbolseverler ile buluşacak.

ANADOLU EFES-GRAN CANARIA MAÇI CANLI BURADA, TIKLAYIN...


Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 22. hafta mücadelesinde İspanyol temsilcisi Herbalife Gran Canaria'yı konuk edecek.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Müsabaka, beIN Sports 3 kanalından naklen yayınlanacak.

Avrupa Ligi'nde bu sezon oynadığı 21 maçta 13 galibiyet ve 8 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, 4. sırada yer alıyor. Organizasyonda yaptığı müsabakaların 6'sını kazanan, 15'ini ise yitiren Herbalife Gran Canaria ise averajla 14. basamakta bulunuyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İspanya'da oynanan maçtan Anadolu Efes 94-90 galip ayrılmıştı.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda Anadolu Efes 2, Herbalife Gran Canaria ise 6 maçtır kazanamıyor.

Avrupa kupalarında 643. maç

Anadolu Efes, Herbalife Gran Canaria karşısında Avrupa kupalarındaki 643. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da oynadığı 642 karşılaşmada 353 galibiyet ve 289 yenilgi yaşadı.

2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı Avrupa Ligi'nde ise 395. maçına çıkacak Anadolu Efes, bu organizasyonda 196 galibiyet alırken, sahadan 198 kez ise mağlup ayrıldı.

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