Anadolu Efes Gran Canaria maçı canlı hangi kanalda saat kaçta?

Anadolu Efes-Gran Canaria(Euroleague) maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak sorularının yanıtını arayanlar bu habere dikkat. Anadolu Efes-Gran Canaria maçının tarihi, saati, kanalı belli oldu. İşte detaylar...

08 Kasım 2018 02:34
Anadolu Efes Gran Canaria maçı canlı hangi kanalda saat kaçta?
Anadolu Efes-Gran Canaria maçı hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. THY Avrupa Ligi normal sezonun altıncı maçında Anadolu Efes-Gran Canariakarşı karşıya gelecek.

ANADOLU EFES-GRAN CANARIA MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? | THY Avrupa Ligi'nde heyecan başlıyor. THY Avrupa Ligi normal sezonun altıncı maçında Anadolu Efes-Gran Canaria maçı naklen yayınlanacak.

8 Kasım Perşembe günü saat TSİ 23.45'te oynanacak maç, beIN Sports 3 ekranında canlı olarak yayınlanacak.

Anadolu Efes-Gran Canaria maçı 8 Kasım Perşembe günü TSİ 23.45'ten itibaren beIN Sports 3 ekranlarında naklen futbolseverler ile buluşacak.

ANADOLU EFES-GRAN CANARIA MAÇI CANLI BURADA, TIKLAYIN...


THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında 8 Kasım Perşembe günü İspanya'nın Herbalife Gran Canaria takımı ile deplasmanda karşılaşacak Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.
Ataman, lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Herbalife Gran Canaria takımı kendi sahasında son derece agresif ve baskılı savunma yapan, hızlı hücuma dayalı çok top kullanan ve yüksek skorla maç oynayan etkili bir takım. Kendi sahalarında çok tehlikeli basketbol oynuyorlar. Özellikle Strawberry, Evans ve Oliver gibi dış adamları, ayrıca pota altında kuvvetli fiziği olan uzunları mevcut. Çok dikkatli olmamız ve oyunu kontrol etmemiz gereken bir karşılaşma olacak." ifadelerini kullandı.

Takımının ligde ve Avrupa'daki mücadelesinden memnun olduğunu dile getiren Ataman şunları kaydetti:

"Gerek Avrupa Ligi'nde, gerek Türkiye Ligi'nde son haftalarda takımımızın oynadığı maçlarda galip gelsin veya son saniyelerde kaybetsin göstermiş olduğu mücadeleden son derece memnunuz. Yarın akşam da bu mücadeleyi sahaya koyup, buradan çok değerli bir galibiyet almak için çaba sarf edeceğiz."

Balbay: "Galip gelmek istiyoruz"

Takım kaptanı Doğuş Balbay ise THY Avrupa Ligi'ndeki son maçta şanssız bir yenilgi aldıklarını söyleyerek, "Şimdi zorlu bir deplasmanda Avrupa Ligi'nin yeni ekiplerinden Gran Canaria'ya karşı oynayacağız. Şu ana kadar oynadıkları maçlarda üst sıralara oynayan takımları çok zorladılar. Bizim için zorlu bir maç olacak ama 40 dakika boyunca mücadeleyi bırakmayıp, galip gelmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 6. hafta maçında deplasmanda İspanya'nın Herbalife Gran Canaria ekibi ile karşı karşıya gelecek.

Gran Canaria Arena'da TSİ 23.45'te başlayacak karşılaşma, beIN Sports 3 ile beIN Sports Haber ekranlarından naklen yayınlanacak.

Ligde daha önce çıktığı maçlardan 3 galibiyet ve 2 mağlubiyetle ayrılan Anadolu Efes, averajla 7. sırada yer alıyor. Bir galibiyet ve 4 yenilgisi olan İspanyol ekibi ise averajla 15. sırada bulunuyor.

Avrupa'daki 627. maç

Anadolu Efes, Herbalife Gran Canaria karşılaşmasıyla Avrupa kupalarındaki 627. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 626 karşılaşmada 343 galibiyet ve 283 yenilgi yaşadı.

2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı Avrupa Ligi'nde 379. maçına çıkacak Anadolu Efes, bu organizasyonda bugüne kadar oynadığı karşılaşmalarda 186 galibiyet ve 192 yenilgi gördü.

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