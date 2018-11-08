Anadolu Efes Gran Canaria maçı canlı hangi kanalda saat kaçta?

THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında 8 Kasım Perşembe günü İspanya'nın Herbalife Gran Canaria takımı ile deplasmanda karşılaşacak Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.Ataman, lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Herbalife Gran Canaria takımı kendi sahasında son derece agresif ve baskılı savunma yapan, hızlı hücuma dayalı çok top kullanan ve yüksek skorla maç oynayan etkili bir takım. Kendi sahalarında çok tehlikeli basketbol oynuyorlar. Özellikle Strawberry, Evans ve Oliver gibi dış adamları, ayrıca pota altında kuvvetli fiziği olan uzunları mevcut. Çok dikkatli olmamız ve oyunu kontrol etmemiz gereken bir karşılaşma olacak." ifadelerini kullandı.Takımının ligde ve Avrupa'daki mücadelesinden memnun olduğunu dile getiren Ataman şunları kaydetti:"Gerek Avrupa Ligi'nde, gerek Türkiye Ligi'nde son haftalarda takımımızın oynadığı maçlarda galip gelsin veya son saniyelerde kaybetsin göstermiş olduğu mücadeleden son derece memnunuz. Yarın akşam da bu mücadeleyi sahaya koyup, buradan çok değerli bir galibiyet almak için çaba sarf edeceğiz."Takım kaptanı Doğuş Balbay ise THY Avrupa Ligi'ndeki son maçta şanssız bir yenilgi aldıklarını söyleyerek, "Şimdi zorlu bir deplasmanda Avrupa Ligi'nin yeni ekiplerinden Gran Canaria'ya karşı oynayacağız. Şu ana kadar oynadıkları maçlarda üst sıralara oynayan takımları çok zorladılar. Bizim için zorlu bir maç olacak ama 40 dakika boyunca mücadeleyi bırakmayıp, galip gelmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu., THY Avrupa Ligi 6. hafta maçında deplasmanda İspanya'nın Herbalife Gran Canaria ekibi ile karşı karşıya gelecek.Gran Canaria Arena'da TSİ 23.45'te başlayacak karşılaşma, beIN Sports 3 ile beIN Sports Haber ekranlarından naklen yayınlanacak.Ligde daha önce çıktığı maçlardan 3 galibiyet ve 2 mağlubiyetle ayrılan Anadolu Efes, averajla 7. sırada yer alıyor. Bir galibiyet ve 4 yenilgisi olan İspanyol ekibi ise averajla 15. sırada bulunuyor.Anadolu Efes, Herbalife Gran Canaria karşılaşmasıyla Avrupa kupalarındaki 627. maçına çıkacak.Lacivert-beyazlı ekip, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 626 karşılaşmada 343 galibiyet ve 283 yenilgi yaşadı.2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı Avrupa Ligi'nde 379. maçına çıkacak Anadolu Efes, bu organizasyonda bugüne kadar oynadığı karşılaşmalarda 186 galibiyet ve 192 yenilgi gördü.