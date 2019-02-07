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Anadolu Efes - Gran Canaria | CANLI

Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 22. haftasında Herbalife Gran Canaria'yı ağırlıyor.

Kaynak: Sporx.com
Anadolu Efes - Gran Canaria | CANLI
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07 Şubat 2019 20:26
Anadolu Efes THY EuroLeague'in 22. haftasında İspanyol temsilcisi Herbalife Gran Canaria ile karşı karşıya geliyor.

Karşılaşmayı sayfamızdan anbean takip edebilirsiniz....

SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR, TIKLAYIN!

ANADOLU EFES: 46
GRAN CANARIA: 50

(3. periyot oynanıyor...)

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