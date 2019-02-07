Anadolu Efes - Gran Canaria | CANLI

Anadolu Efes THY EuroLeague'in 22. haftasında İspanyol temsilcisi Herbalife Gran Canaria ile karşı karşıya geliyor.
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ANADOLU EFES: 46
GRAN CANARIA: 50
(3. periyot oynanıyor...)
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Karşılaşmayı sayfamızdan anbean takip edebilirsiniz....
SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR, TIKLAYIN!
ANADOLU EFES: 46
GRAN CANARIA: 50
(3. periyot oynanıyor...)
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın