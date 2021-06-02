Anadolu Efes, gözünü Türkiye şampiyonluğuna çevirdi

Anadolu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, Basketbol Süper Ligi'ndeki final serisi ve THY Avrupa Ligi'nde elde ettikleri şampiyonlukla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



Son şampiyon unvanına sahip oldukları ING Basketbol Süper Ligi'ni çok önemsediklerini belirten deneyimli başantrenör, "Oynadığımız her maça kazanmak için çıkıyoruz. Normal sezonu tek mağlubiyetle bitirdik. Play-off'ta hiç maç kaybetmedik. Şimdi final oynayacağız. Karşımızda saygı duyduğumuz ciddi bir rakip var. Şampiyon olmak için elimizden gelen her türlü mücadeleyi yapacağız. Belki psikolojik olarak çok hazır gözükmüyoruz ama maçlar başladığında eminim ki şampiyonluk için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Fenerbahçe'ye de başarılar diliyorum. İnşallah sakatlıksız ve kazasız bir seriyle bu sezonu kapatmış oluruz. Hedefimiz kısa dönemde, şu bir hafta, 10 günlük süreçte Türkiye şampiyonluğu olacak." ifadelerini kullandı.



- "Bu, çok büyük bir başarı"



THY Avrupa Ligi'nde elde ettikleri şampiyonlukla büyük bir başarıya imza attıklarını aktaran Ergin Ataman, şunları kaydetti:



"Bu, çok büyük bir başarı. Büyük bir hikaye. Üç yılda tamamlanan ve sonunda da şampiyonluk gelen bir hikaye. Geçen sene çok çaba sarf ettik. Diğer organizasyonlar gibi tamamlansın istedik ancak tamamlanmadı. Hırslandık. Sezon başında 'Biz bu hikayeyi tamamlayacağız' dedik. Hedef ve inanç ortaya koyduk. Herkes bize inandı. Bu, çok önemliydi. Bu enerjiyle şampiyonluğa ulaştık. Bu, çok büyük bir mutluluk. Sadece Türkiye'de değil dünya üzerinde yaşayan birçok Türk vatandaşı var. Hepsinin çok mutlu olduğunu düşünüyorum. Misyonlarımız devam edecek. Sporda hiçbir zaman kazanılan başarılarla yetinmek söz konusu değil. Bu başarıyı aynı şekilde devam ettirmeye çalışacağız."



