Anadolu Efes, Gaziantep'i geçti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. hafta maçında Anadolu Efes, Gaziantep Basketbol'u 106-82 yendi.



Ligde bir maçı eksik olan Anadolu Efes 19. galibiyetini elde ederken, Gaziantep Basketbol ise 19. kez mağlup oldu.



Gaziantep Basketbol maçın ilk bölümünde McIntyre ve Dotson ile etkili olurken, Anadolu Efes rakibine Larkin ve Clyburn ile karşılık vererek ilk periyodu 28-22 önde bitirdi.



İki takımın da savunma güvenliğini geri planda tuttuğu ikinci periyotta Micic öncülüğünde hızlı hücumlardan sayı bulan Anadolu Efes, soyunma odasına da 57-47 önde gitti.



Karşılaşmanın ikinci yarısına iyi başlayan Gaziantep Basketbol, Dotson ve Frankamp'ın skorer performansıyla 29. dakikada farkı 1 sayıya (67-68) indirdi. Periyodun son dakikasında Anadolu Efes, M'Baye ve Clyburn ile ürettiği sayılarla son çeyreğe de 73-67 üstün girdi.



Son periyotta oyunun kontrolünü tamamen eline alan Anadolu Efes, 36. dakikada farkı 21 sayıya (73-94) çıkardı. Kalan sürede farkı daha da açan Anadolu Efes, müsabakadan 106-82 galip ayrıldı.



Salon: Sinan Erdem



Hakemler: Aytuğ Ekti, Semih Vural, Murat Ciner



Gaziantep Basketbol: Frankamp 18, McIntyre 14, Dotson 22, Metin Türen 5, Egbunu 12, Luther 2, Leon Harun Apaydın, Muhsin Yaşar 5, Can Uğur Öğüt, Koray Çekici 2, Ahmet Furkan Özkan 2



Anadolu Efes: Larkin 18, Bryant 10, Clyburn 15, M'Baye 12, Zizic 8, Micic 14, Furkan Haltalı 2, Erten Gazi 5, Buğrahan Tuncer 18, Karahan Tuan Efeoğlu 4, Mehmet Efe Demirel



1. Periyot: 22-28



Devre: 47-57



3. Periyot: 67-73





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