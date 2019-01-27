Anadolu Efes Galatasaray maçı canlı izle hangi kanalda? Anadolu Efes Galatasaray saat kaçta?

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ikinci yarılar, 16. hafta müsabakalarıyla başlayacak. Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne 16'ncı, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'ne ise 19. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu dört ligde haftanın maç programı şöyle:



- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi



27 Ocak Pazar:



15.15 Anadolu Efes-Galatasaray (Sinan Erdem)



17.30 Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol-Banvit (Gazanfer Bilge)



20.00 Afyon Belediyespor-Bahçeşehir Koleji (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)



28 Ocak Pazartesi:



19.00 Gaziantep Basketbol-Darüşşafaka Tekfen (Şahinbey)



- Kadınlar Basketbol Süper Ligi



Bugün



14.00 OGM Ormanspor-Bellona Kayseri Basketbol (M. Sait Zarifoğlu)



14.00 Mersin Büyükşehir Belediyespor-BOTAŞ (Servet Tazegül)



14.00 Kırçiçeği Bodrum-İzmit Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya)



15.00 Gündoğdu Adana Basketbol-Çukurova Basketbol (Menderes)



16.30 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Canik Belediyespor (Antakya)



27 Ocak Pazar:



16.00 İstanbul Üniversitesi-Beşiktaş (Prof. Dr. Turgay Atasü)



17.30 Galatasaray-Fenerbahçe (Ahmet Cömert)



- Türkiye Basketbol 1. Ligi



Bugün:



14.30 Finalspor-OGM Ormanspor (Bursa Atatürk)



16.00 Petkimspor-Selçuklu Basketbol (ENKA)



17.30 Mamak Belediyesi Yeni Mamakspor-Bursaspor (Mamak Belediyesi)



18.00 Akhisar Belediyespor-Edirnespor (Akhisar Belediye)



27 Ocak Pazar:



14.00 Bandırma Kırmızı-Karesispor (Banvit Kara Ali Acar)



- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi



Bugün:



13.00 Edremit Belediyesi Gürespor-Çankaya Üniversitesi (Edremit)



14.00 Mardin Büyükşehir Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Yeni Artuklu)



14.00 İstanbulgücü-Galatasaray Gelişim (Caferağa)



14.00 Yalova VİP Gençlik-Urla Belediyespor (Yalova 90. Yıl)



14.00 Mersin Üniversitesi-Elazığ İl Özel İdare (Mersin Üniversitesi)



Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ikinci yarılar, 16. hafta müsabakalarıyla başlayacak. Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne 16'ncı, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'ne ise 19. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu dört ligde haftanın maç programı şöyle:27 Ocak Pazar:15.15 Anadolu Efes-Galatasaray (Sinan Erdem)17.30 Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol-Banvit (Gazanfer Bilge)20.00 Afyon Belediyespor-Bahçeşehir Koleji (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)28 Ocak Pazartesi:19.00 Gaziantep Basketbol-Darüşşafaka Tekfen (Şahinbey)Bugün14.00 OGM Ormanspor-Bellona Kayseri Basketbol (M. Sait Zarifoğlu)14.00 Mersin Büyükşehir Belediyespor-BOTAŞ (Servet Tazegül)14.00 Kırçiçeği Bodrum-İzmit Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya)15.00 Gündoğdu Adana Basketbol-Çukurova Basketbol (Menderes)16.30 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Canik Belediyespor (Antakya)27 Ocak Pazar:16.00 İstanbul Üniversitesi-Beşiktaş (Prof. Dr. Turgay Atasü)17.30 Galatasaray-Fenerbahçe (Ahmet Cömert)Bugün:14.30 Finalspor-OGM Ormanspor (Bursa Atatürk)16.00 Petkimspor-Selçuklu Basketbol (ENKA)17.30 Mamak Belediyesi Yeni Mamakspor-Bursaspor (Mamak Belediyesi)18.00 Akhisar Belediyespor-Edirnespor (Akhisar Belediye)27 Ocak Pazar:14.00 Bandırma Kırmızı-Karesispor (Banvit Kara Ali Acar)Bugün:13.00 Edremit Belediyesi Gürespor-Çankaya Üniversitesi (Edremit)14.00 Mardin Büyükşehir Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Yeni Artuklu)14.00 İstanbulgücü-Galatasaray Gelişim (Caferağa)14.00 Yalova VİP Gençlik-Urla Belediyespor (Yalova 90. Yıl)14.00 Mersin Üniversitesi-Elazığ İl Özel İdare (Mersin Üniversitesi)

Anadolu Efes-Galatasaray hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. Tahincioğlu Basketbol Ligi'nin 16. haftasında Anadolu Efes-Galatasaray karşı karşıya gelecek.. Ligin 16. haftasında oynanacak Anadolu Efes-Galatasaray maçı naklen yayınlanacak.27 Ocak Pazar günü saat 15.15'ten oynanacak maç, Tivibu Spor 2 ekranında canlı olarak yayınlanacakAnadolu Efes-Galatasaray maçı 27 Ocak Pazar günü saat 15.15'ten itibaren Tivibu Spor 2 ekranlarında naklen futbolseverler ile buluşacak.