Anadolu Efes Galatasaray maçı canlı izle hangi kanalda? Anadolu Efes Galatasaray saat kaçta?

Anadolu Efes-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak sorularının yanıtını arayanlar bu habere dikkat. Anadolu Efes-Galatasaray maçının tarihi, saati, kanalı belli oldu. İşte detaylar...

27 Ocak 2019 03:08
Anadolu Efes Galatasaray maçı canlı izle hangi kanalda? Anadolu Efes Galatasaray saat kaçta?
Anadolu Efes-Galatasaray hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. Tahincioğlu Basketbol Ligi'nin 16. haftasında Anadolu Efes-Galatasaray karşı karşıya gelecek.

ANADOLU EFES-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? | Tahincioğlu Basketbol Ligi'nde heyecan sürüyor. Ligin 16. haftasında oynanacak Anadolu Efes-Galatasaray maçı naklen yayınlanacak.

27 Ocak Pazar günü saat 15.15'ten oynanacak maç, Tivibu Spor 2 ekranında canlı olarak yayınlanacak.

Anadolu Efes-Galatasaray maçı 27 Ocak Pazar günü saat 15.15'ten itibaren Tivibu Spor 2 ekranlarında naklen futbolseverler ile buluşacak.

ANADOLU EFES-GALATASARAY MAÇI CANLI BURADA, TIKLAYIN...

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ikinci yarılar, 16. hafta müsabakalarıyla başlayacak. Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne 16'ncı, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'ne ise 19. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu dört ligde haftanın maç programı şöyle:

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

27 Ocak Pazar:

15.15 Anadolu Efes-Galatasaray (Sinan Erdem)

17.30 Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol-Banvit (Gazanfer Bilge)

20.00 Afyon Belediyespor-Bahçeşehir Koleji (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)

28 Ocak Pazartesi:

19.00 Gaziantep Basketbol-Darüşşafaka Tekfen (Şahinbey)

- Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Bugün

14.00 OGM Ormanspor-Bellona Kayseri Basketbol (M. Sait Zarifoğlu)

14.00 Mersin Büyükşehir Belediyespor-BOTAŞ (Servet Tazegül)

14.00 Kırçiçeği Bodrum-İzmit Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya)

15.00 Gündoğdu Adana Basketbol-Çukurova Basketbol (Menderes)

16.30 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Canik Belediyespor (Antakya)

27 Ocak Pazar:

16.00 İstanbul Üniversitesi-Beşiktaş (Prof. Dr. Turgay Atasü)

17.30 Galatasaray-Fenerbahçe (Ahmet Cömert)

- Türkiye Basketbol 1. Ligi

Bugün:

14.30 Finalspor-OGM Ormanspor (Bursa Atatürk)

16.00 Petkimspor-Selçuklu Basketbol (ENKA)

17.30 Mamak Belediyesi Yeni Mamakspor-Bursaspor (Mamak Belediyesi)

18.00 Akhisar Belediyespor-Edirnespor (Akhisar Belediye)

27 Ocak Pazar:

14.00 Bandırma Kırmızı-Karesispor (Banvit Kara Ali Acar)

- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

Bugün:

13.00 Edremit Belediyesi Gürespor-Çankaya Üniversitesi (Edremit)

14.00 Mardin Büyükşehir Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Yeni Artuklu)

14.00 İstanbulgücü-Galatasaray Gelişim (Caferağa)

14.00 Yalova VİP Gençlik-Urla Belediyespor (Yalova 90. Yıl)

14.00 Mersin Üniversitesi-Elazığ İl Özel İdare (Mersin Üniversitesi)

Diğer Haberler

Günün iddaa bankoları 27 Ocak Pazar, (banko iddaa kuponları) Gündem

Günün iddaa bankoları 27 Ocak Pazar, (banko iddaa kuponları)
PSG Rennes maçı canlı izle hangi kanalda? PSG Rennes saat kaçta? Gündem

PSG Rennes maçı canlı izle hangi kanalda? PSG Rennes saat kaçta?
Bayern Münih Stuttgart maçı canlı izle hangi kanalda? B.Münih Stuttgart maçını şifresiz veren kanallar Gündem

Bayern Münih Stuttgart maçı canlı izle hangi kanalda? B.Münih Stuttgart maçını şifresiz veren kanallar
Lazio Juventus maçı canlı izle hangi kanalda? Lazio Juventus şifresiz veren kanallar Gündem

Lazio Juventus maçı canlı izle hangi kanalda? Lazio Juventus şifresiz veren kanallar
Altay Afyonspor maçı canlı izle hangi kanalda? Altay Afyonspor saat kaçta? Gündem

Altay Afyonspor maçı canlı izle hangi kanalda? Altay Afyonspor saat kaçta?
Konyaspor Antalyaspor maçı canlı izle hangi kanalda? Konyaspor Antalya saat kaçta? Gündem

Konyaspor Antalyaspor maçı canlı izle hangi kanalda? Konyaspor Antalya saat kaçta?
Çaykur Rizespor Akhisarspor maçı canlı izle hangi kanalda? Rize Akhisar saat kaçta? Gündem

Çaykur Rizespor Akhisarspor maçı canlı izle hangi kanalda? Rize Akhisar saat kaçta?
Galatasaray Fenerbahçe kadınlar basketbol maçı canlı izle hangi kanalda? Gündem

Galatasaray Fenerbahçe kadınlar basketbol maçı canlı izle hangi kanalda?
Anadolu Efes Galatasaray maçı canlı izle hangi kanalda? Anadolu Efes Galatasaray saat kaçta? Gündem

Anadolu Efes Galatasaray maçı canlı izle hangi kanalda? Anadolu Efes Galatasaray saat kaçta?
Daha fazla göster
1

Alan'ın Galatasaray'a transfer için flaş iddia!
2

Kasımpaşa, İtalya'dan golcü kiraladı!
3

Wilfried Bony Galatasaray'a mı geliyor?
4

Galatasaray için Manuel Fernandes iddiası!

5

Galatasaray İzmir'de 3 puanı aldı
6

Fatih Terim'den flaş "istifa" açıklaması
7

Önder Özen: "Galatasaray bunu izah edemez"
8

Ali Şen, Ali Koç'un transfer müjdesini aktardı
9

Fatih Terim'den forvet transferi için açıklama
10

Sassuolo'nun hocası, Merih Demiral'ı doğruladı!
yukarı ok