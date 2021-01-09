Anadolu Efes Fransa'da fark yaptı

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında deplasmanda Fransa temsilcisi ASVEL ile karşılaştı.



Astroballe Salonu'nda oynanan mücadeleyi Anadolu Efes 102-80 kazanmayı başardı. Bu sonuçla Anadolu Efes ligde 9. galibiyetine ulaşırken, ASVEL ise 12. yenilgisini aldı.





Maça Larkin, Micic, Anderson, Singleton ve Dunston beşi çıkan Anadolu Efes, maçın ilk basketi Micic'ten geldi. Mücadelenin ilk dakikalarında Dunston ve Singleton ile skor bulan Efes, beşinci dakikadaki televizyon molasına 15-7 önde girdi. Anadolu Efes Mola dönüşünde Dunston ve Singleton ile 5:30'da maçta farkı ilk kez çift hanelere yükselttik: 18-7.



Anderson'ın isabeti ile yedinci dakikada skoru 20-10'a getirdiren Anadolu Efes'te ilk çeyreğin iki skorer ismi Dunston ve Singleton'ın sayılarıyla ilk yarının önde tamamlanmasını sağladı.



İkinci periyoda Larkin ve Beaubois'nın üçlükleri ile başlayan Efes'te devreye Larkin ve Micic girdi. Larkin ve Micic'in isabetleri ile farkı daha da açan Efes, farkı 20 sayı civarında tutmayı başardı. Maç sonuna kadar rakibine üstünlüğünü hissettiren Anadolu Efes sahadan 80-102'lik galibiyetle ayrılmayı başardı.



Salon: Astroballe

Hakemler: Boris Ryzhyk (Ukrayna), Carlos Cortes (İspanya), Spiros Gkontas (Yunanistan)

ASVEL: Diot 2, Bako 4, Lighty 5, Yabusele 5, Cole 22, Freeman 11, Kahudi 11, Lacombe 6, Hayes 2, Walton Jr. 1, Howard 11, Strazel

Anadolu Efes: Larkin 16, Singleton 16, Micic 23, Anderson 12, Dunston 14, Beaubois 9, Doğuş Balbay, Tolga Geçim, Sertaç Şanlı 8, Moerman 4, Buğrahan Tuncer

1. Periyot: 15-29

Devre: 34-54

3. Periyot: 59-82



