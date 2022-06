Anadolu Efes Fan Club üyeleri, One Team katılımcıları ile buluştu

Turkish Airlines EuroLeague'in kurumsal sosyal sorumluluk programı One Team kapsamında gerçekleştirilen 2021 - 2022 sezonu One Team projesi, ANKA Spor Kulübü ve Anadolu Efes Spor Kulübü Basketbol Okulları iş birliği ile tamamlandı.



Teması, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları arasında da yer alan; "toplumsal cinsiyet eşitliği", "sporda eşitlik" ve "sağlıklı ve kaliteli yaşam" olan One Team projesinde genç basketbolcular bu kez Anadolu Efes Fan Club üyeleri ile antrenmanda bir araya geldi.



One Team projesinde yer alan sporcular, sekiz hafta boyunca öğrendikleri bilgileri ve edindikleri yetenekleri Fan Club üyeleriyle paylaştı. Son çalışmanın konusu ise "kişisel sorumluluklar olarak belirlendi.



Anadolu Efes Spor Kulübü partnerleri Damla Su, Kahve Dünyası, Konix ve Malty'nin de katılımıyla gerçekleştirilen özel buluşma renkli ve eğlenceli anlara sahne olurken, geleceğin yıldızları takım arkadaşlıklarını pekiştirme fırsatı da buldu.



Anadolu Efes Spor Kulübü, bir kez daha One Team projesiyle katılımcı çocukların sosyal ve fiziksel gelişimlerine katkıda bulundu.





