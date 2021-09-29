Anadolu Efes, EuroLeauge'de sezonu İspanya'da açacak

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin ilk haftasında yarın deplasmanda İspanya temsilcisi Real Madrid ile karşı karşıya gelecek.



Başkent Madrid'deki WiZink Center'da yapılacak maç, TSİ 21.45'te başlayacak.



Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda geçen sezon şampiyonluğa ulaşan lacivert-beyazlı ekip, yeni sezonu İspanya deplasmanında açacak.



Avrupa Ligi'nde 2018-2019'da final oynayan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tamamlanamayan 2019-2020 sezonunda şampiyonluğun en büyük adayı olarak gösterilen Anadolu Efes, geçen sezon tarihinde ilk kez bu organizasyonda şampiyonluğa ulaştı.



Kadrosunu büyük oranda koruyan lacivert-beyazlılar, 2021-2022 sezonunun ilk haftasında THY Avrupa Ligi'ni en çok kazanan (10) ekip olan Real Madrid ile karşılaşacak.



Rekabette Real Madrid önde



Anadolu Efes ile Real Madrid arasında THY Avrupa Ligi'nde yaşanan rekabette eflatun-beyazı takımın üstünlüğü bulunuyor.



2001-2002 sezonundan bu yana 37 kez karşılaşan iki takımdan Real Madrid 25, Anadolu Efes 12 galibiyet aldı.



İspanya'da oynanan maçlarda ise ev sahibi ekip galibiyet sayısında 14-4 üstünlük kurdu.



