Anadolu Efes, EuroLeague'de TOP 8'i garantiledi!

Ligde 20 galibiyet ve 11 yenilgi alan Anadolu Efes, 7. sıradaki Real Madrid'e konuk oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Anadolu Efes, EuroLeague'de TOP 8'i garantiledi!
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30 Mart 2021 21:52
Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 32. haftasında Anadolu Efes, Real Madrid'i İspanya'da 108-83 mağlup etti. 

İspanya'nın başkenti Madrid'deki Wizink Center'da oynanan karşılaşmanın çekişmeli geçen ilk periyotu 20-20 eşitlikle sona ererken, mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 42-41 üstünlüğü ile tamamlandı. 

Üçüncü çeyrekte rakibine üstünlüğünü kabul ettiren Anadolu Efes farkı açtığı bölümü 76-64 önde geçti. Son periyotta etkili savunmasıyla dikkati çeken lacivert-beyazlılar karşılaşmadan 108-83 galibiyetle ayrıldı. 

Organizasyonda 21. galibiyetini elde eden Anadolu Efes, play-off'lara katılmayı garantiledi. 



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