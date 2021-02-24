Anadolu Efes, EuroLeague rekorunu kırdı!

10 DAKİKADA 26, 30 DAKİKADA 27

8-9-10!

ÇARESİZLİĞİN İSPATI

Anadolu Efes, Olympiakos'a karşı yaptığı geri dönüşle ligin tarihine geçti.Ergin Ataman'ın öğrencileri, ilk çeyrek sona erdiğinde 26-11 gerideydi. 30 dakika boyunca muazzam bir savunma yapan Anadolu Efes, mücadeleyi 76-53 kazandı.15 sayı geri düşen ve maç içerisinde 25 sayıya kadar farkı çıkaran Anadolu Efes, bu alanda EuroLeague rekorunu da kırdı. EuroLeague'de maç içerisindeki skorların da anbean takip edildiği 2007 sonrasında bir takımın geri düşüp kazandığı en yüksek sayıya ulaştı. Daha önce bu rekor Asvel'e karşı 21 sayı geri düşen ancak maçı 17 sayı farkla kazanan Asvel'indi. 38 sayılık bir fark üreten Siena'ya karşı Anadolu Efes, 15 sayı geri düşüp 25 sayı öne geçerek 40'a ulaştı ve rekor kırdı.Peki bu başarı nasıl geldi?Olympiakos, ilk 10 dakikada 11'de 7 ikilik ve 6'da 4 üçlük isabeti sağlamıştı. Anadolu Efes ribauntlarda 11'e 5 geri düşmüştü.İlk 10 dakikada 26 sayı bulan Olympiakos, kalan 30 dakikada ise 27 sayı üretebildi. Şayet Kostas Sloukas, son saniyede turnikeyi atmasaydı bir ilk daha yaşanacaktı. EuroLeague tarihinde bir takım, ilk 10 dakikada ürettiği sayıdan daha azını sonraki 30 dakikada üretmemişti. Daha önce Bayern Münih, ilk 10 dakikada 28 sayı atan Khimki'ye sonraki 30 dakikada 32 sayı izni vermişti.Anadolu Efes, bu açıdan da bir savunma rekoru kırdı.Anadolu Efes, savunmasını yükselterek hücumunu da birkaç kademe yukarı çıkarmayı başardı. Shane Larkin'in 9 sayı bulduğu süreçte Anadolu Efes, 24-2'lik bir seri yakaladı. Bu seri Anadolu Efes'in devreyi önde bitirmesini sağladı. İkinci çeyrekteki 32-8'lik seri de tarihe geçti. Anadolu Efes, öne geçtikten sonra bir daha arkasına bakmadı.Anadolu Efes savunması ikinci çeyrekte 8, üçüncü çeyrekte 9 ve son çeyrekte 10 sayıya izin verdi.Shane Larkin maçı 21 sayı, 5 ribaunt, 5 asist, 3 top çalma ve 32 verimlilik puanı ile tamamladı. Larki, böylece üst üste 5. maçında da 20 üzeri verimlilik rakamı yakaladı. Dunston ise eski takımına karşı 15 sayı üretti.Olympiakos'un son 30 dakikadaki rakamları ise adeta çaresizliğin ispatıydı. 19'da 8 ikilik, 13'te 2 üçlük, ribauntlarda 30'a 16 geriye düşmeleri ve 8 asiste karşılık 20 top kaybı yapmaları...THY EuroLeague playofflarına doğru giderken adım adım performansını yukarı çıkaran Anadolu Efes, lig tarihinin de en farklı geri dönüşünü yakalamış oldu.