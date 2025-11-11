Anadolu Efes, Euroleague'de Virtus Bologna deplasmanında!

Basketbol EuroLeague'in 10. haftasında Anadolu Efes, İtalya temsilcisi Virtus Bologna'ya konuk olacak.PalaDozza'da oynanacak karşılaşma, TSİ 22.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.Euroleague'de oynadığı 9 müsabakada 3 galibiyet ve 6 yenilgi yaşayan Anadolu Efes, haftaya 16. sırada girdi.Organizasyonda çıktığı 9 maçın 4'ünü kazanan ve 5'inde mağlup olan Virtus Bologna ise 14. basamakta yer aldı.Anadolu Efes ile Virtus Bologna, Euroleague'de 10. kez karşı karşıya gelecek.Organizasyonda iki takım arasında 2001-2002 sezonundan bu yana oynanan 9 müsabakanın 5'ini lacivert-beyazlı takım, 4'ünü ise İtalya temsilcisi kazandı.Euroleague'de 2 kez şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes, geçen sezon Virtus Bologna'yı 76-67 ve 89-68'lik skorlarla mağlup etmişti.Anadolu Efes, Virtus Bologna müsabakasıyla Avrupa kupalarında 885. maçını oynayacak.Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da çıktığı 884 karşılaşmada 497 galibiyet, 387 yenilgi yaşadı.Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana yer aldığı Euroleague'de ise 637. kez sahne alacak. Lacivert-beyazlılar, organizasyonda yaptığı 636 maçın 340'ını kazanırken, 296'sında ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.