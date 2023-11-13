Anadolu Efes, EuroLeague'de Monaco'nun konuğu olacak

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde Monaco'ya deplasmanda konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Anadolu Efes, EuroLeague'de Monaco'nun konuğu olacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Kasım 2023 12:34
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 8. haftasında 14 Kasım Salı Günü (yarın) deplasmanda Fransa'nın Monaco ekibiyle karşı karşıya gelecek.

Gaston Medecin Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 21.00'de başlayacak.

Avrupa Ligi'nde 3 galibiyet ve 4 mağlubiyeti olan Anadolu Efes, averajla 13. sırada yer alıyor. Monaco ise 5 galibiyet ve 2 yenilgiyle 4. sırada bulunuyor.

AVRUPA DA 809. RANDEVU

Anadolu Efes, Monaco müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 809. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 808 karşılaşmada 458 galibiyet ve 350 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 561. maçını oynayacak. Avrupa basketbolunun en büyük organizasyonunda 301 galibiyet elde eden lacivert-beyazlı ekip, 259 kez rakiplerine mağlup oldu.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery