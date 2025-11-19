26 Kasım
Kastamonuspor-Altınordu
13:00
İnegölspor-İskenderunspor
13:00
Bucaspor 1928-Adana 01 FK
14:00
Kepezspor-24 Erzincanspor
14:00
Şanlıurfaspor-Batman Petrolspor
15:00
Ankaraspor-Ankaragücü
15:00
Beykoz Anadoluspor-Elazığspor
15:00
Karaman FK-Karacabey Belediyespor
15:00
Muğlaspor-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
15:00

Anadolu Efes, EuroLeague'de Barcelona'yı ağırlıyor

EuroLeague'in 12. haftasında Barcelona ile karşılaşacak Anadolu Efes, Avrupa kupalarındaki 887. maçına çıkarken ligde 4 galibiyetle 16. sırada, İspanyol ekibi ise 7 galibiyetle 6. basamakta yer alıyor.

Anadolu Efes, basketbol Avrupa Ligi'nin on ikinci haftasında 20 Kasım Perşembe günü İspanyol temsilcisi Barcelona'yı ağırlayacak.
 
Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak. Mücadele S Sport'ta yayınlanacak.
 
Lacivert-beyazlılar, geride kalan 11 haftada 4 galibiyet ve 7 yenilgi yaşayarak puan cetvelinde 16. sırada yer alıyor. Barcelona ise 7 galibiyet 4 mağlubiyetle 6. basamakta bulunuyor.

AVRUPA KUPALARINDAKİ 887. MAÇ
 
Anadolu Efes, Barcelona karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 887. maçına çıkacak.
 
Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da çıktığı 886 karşılaşmada 498 galibiyet, 388 yenilgi yaşadı.
 
Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana yer aldığı Basketbol Avrupa Ligi'nde ise 639. kez sahne alacak. Lacivert-beyazlılar, organizasyonda yaptığı 638 maçın 341'ini kazanırken, 297'sinde ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
 
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
