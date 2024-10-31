Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Euroleague'in 7. haftasında perşembe günü Almanya'da Alba Berlin ile karşılaşacak.



Uber Arena'daki müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak. Mücadele S Sport, EXXEN ve Bilyoner TV'den canlı yayınlanacak.



Ligde 6 maçta 3 galibiyet, 3 yenilgi alan lacivert-beyazlı takım, son maçında iç sahada Barcelona'ya 97-88 mağlup oldu.



Alba Berlin ise 1 galibiyet ve 5 yenilgiyle son sırada bulunuyor.



Tek galibiyetini 3. haftada sahasında LDLC Asvel karşısında 84-79'luk skorla elde eden Alba Berlin, ardından çıktığı 3 müsabakada Fenerbahçe Beko, Baskonia ve Paris Basketball'a mağlup oldu.



Anadolu Efes ile Alba Berlin arasında oynanan 18 maçta İstanbul ekibinin 16-2'lik üstünlüğü bulunuyor.



