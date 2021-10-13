Anadolu Efes eksik kadroyla sahaya çıkacak

LDLC ASVEL ile karşı karşıya gelecek olan Anadolu Efes, üç oyuncusundan yoksun sahaya çıkacak.

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Anadolu Efes eksik kadroyla sahaya çıkacak
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12 Ekim 2021 12:32
Turkish Airlines EuroLeague'in üçüncü haftasında Lyon deplasmanında sahaya çıkacak olan Anadolu Efes, kulüp kanallarından yaptığı bildiriye göre Buğrahan Tuncer, Krunoslav Simon ve James Anderson karşılaşma kafilesinde yer almayacağını açıkladı.

Krunoslav Simon ve Buğrahan Tuncer'in sakatlığı sebebiyle LDLC ASVEL maçında oynayamayacağını belirtilirken James Anderson'ın ise ailevi sebeplerden dolayı izinli olduğu aktarıldı.


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