Anadolu Efes eksik kadroyla sahaya çıkacak

Turkish Airlines EuroLeague'in üçüncü haftasında Lyon deplasmanında sahaya çıkacak olan Anadolu Efes, kulüp kanallarından yaptığı bildiriye göre Buğrahan Tuncer, Krunoslav Simon ve James Anderson karşılaşma kafilesinde yer almayacağını açıkladı.



Krunoslav Simon ve Buğrahan Tuncer'in sakatlığı sebebiyle LDLC ASVEL maçında oynayamayacağını belirtilirken James Anderson'ın ise ailevi sebeplerden dolayı izinli olduğu aktarıldı.



