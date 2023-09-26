Anadolu Efes'e yeni ve özel bir takım otobüsü!

Anadolu Isuzu tarafından, Anadolu Efes'e yeni bir takım otobüsü hazırlandı.



Takım otobüsünün teslimat töreninde Anadolu Grubu Yönetim Kurulu ve Anadolu Efes Spor Kulübü Başkanı Tuncay Özilhan, Başantrenör Erdem Can ve Anadolu Efes oyuncuları yer aldı.



Anadolu Efes Spor Kulübü Genel Direktörü Alper Yılmaz törende "Bize verdikleri destek nedeniyle Anadolu Isuzu ailesine teşekkür ederiz. İnşallah Türk basketbolunu daha ileri götürmek için bu otobüsü kullanacağız. Hedefimiz yarıştığımız tüm kupaları kazanmak. Bu otobüsle birlikte 3. EuroLeague şampiyonluğuna ulaşmayı hedefliyoruz." açıklamasını yaptı.



