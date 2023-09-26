Anadolu Efes'e yeni ve özel bir takım otobüsü!

Yeni sezon öncesinde şampiyonluklar hedefleyen Anadolu Efes, takım otobüsüne kavuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Sporx.com
Abone Ol
Anadolu Efes'e yeni ve özel bir takım otobüsü!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Eylül 2023 12:11
Anadolu Isuzu tarafından, Anadolu Efes'e yeni bir takım otobüsü hazırlandı.

Takım otobüsünün teslimat töreninde Anadolu Grubu Yönetim Kurulu ve Anadolu Efes Spor Kulübü Başkanı Tuncay Özilhan, Başantrenör Erdem Can ve Anadolu Efes oyuncuları yer aldı.

Anadolu Efes Spor Kulübü Genel Direktörü Alper Yılmaz törende "Bize verdikleri destek nedeniyle Anadolu Isuzu ailesine teşekkür ederiz. İnşallah Türk basketbolunu daha ileri götürmek için bu otobüsü kullanacağız. Hedefimiz yarıştığımız tüm kupaları kazanmak. Bu otobüsle birlikte 3. EuroLeague şampiyonluğuna ulaşmayı hedefliyoruz." açıklamasını yaptı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery