Anadolu Efes'e üst üste 5. ödül

"Sportif başarılarının yanı sıra pazarlama faaliyetleri ve sosyal sorumluluk projeleriyle Türk basketbolunu Avrupa'da her alanda gururla temsil eden Anadolu Efes, bir kez daha Devotion Pazarlama Ödülleri'nde ödüle layık görüldü.

Geçtiğimiz şubat ayında Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevresindeki illeri de etkileyen deprem felaketinden etkilenen köpeklerin ve barınak hayvanlarının sahiplendirilmesi için farkındalık yaratmak isteyen Anadolu Efes, #YuvaOl projesiyle elini taşın altına koydu. Köpeklerin sosyalleşme uygulaması Pawder iş birliğinde ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beykoz Belediyesi, S Sport ve Pet Taksi'nin destekleriyle hayata geçirilen proje sayesinde milyonlarca basketbolsever #YuvaOl demeye davet edildi.

Türkiye'de ilk kez köpek locası oluşturuldu...

EuroLeague'de oynanan AS Monaco maçının devre arasında parkeye çıkan köpek dostlarımız tek tek anons edilerek sahaya davet edildi. Aynı zamanda İstanbul Valiliği'nden alınan izin çerçevesinde projeye destek olan ünlü isimler ve evcil hayvanları ile birlikte Türkiye'de bir ilk de gerçekleştirdi. Sinan Erdem Spor Salonu'nda yerini alan proje destekçileri evcil dostlarıyla birlikte maçı "köpek locası"nda takip etti.

EuroLeague Devotion Pazarlama Altın Ödülü'nü daha önce 2010, 2013, 2017, 2020 ve 2022 yıllarında kazanan Anadolu Efes Spor Kulübü, toplamda 8 ödül ile Avrupa genelinde en fazla Pazarlama Ödülü kazanan takım olma unvanını da elinde bulunduruyor.

"Bir ilki gerçekleştirdik..."

Gümüş Ödül sonrası görüşlerini dile getiren Anadolu Efes Spor Kulübü Pazarlama ve Kurumsal İlişkiler Müdürü Gökçe Dayı şu açıklamaları yaptı:

"Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve ülkemizi derin yasa boğan deprem felaketlerinin ardından neler yapabileceğimizi düşündük. Bilindiği gibi kulübümüz, Anadolu Grubu'nun sosyal kuruluşlarından biri. Kuruluş amacı itibarıyla bir kurumsal sosyal sorumluluk projesi. Anadolu Grubu ile deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza yardım ederken felaketten etkilenen evcil hayvanlar ve barınak köpekleri için de özel bir projeyi hayata geçirmek istedik. Bu anlamlı proje, dünyada bir ilk konumunda ve İlklerin Takımı olarak bir başka ilke daha imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Ayrıca Pazarlama Ödülü alanında toplamda 8 ödül ile Avrupa'nın en başarılı takımı olmanın ve basketbol dünyasının en başarılı pazarlama ekibine sahip olmanın haklı gururuna sahibiz. Bu anlamlı projenin hayata geçmesinde emeği geçen herkese, proje paydaşlarımıza, hayvanseverlere ve özellikle de #YuvaOl diyerek destek veren taraftarımıza çok teşekkür ediyoruz.

EuroLeague Devotion Pazarlama Ödülleri 2023'te Altın Ödül kazanan Fenerbahçe Beko'yu da tebrik ederiz."

Anadolu Efes, EuroLeague Pazarlama Ödülleri'nde gümüş ödülün sahibi oldu ve 2019 yılından bu yana üst üste 5. ödülünü kazandı.