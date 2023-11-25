Anadolu Efes'e, Derek Willis'ten kötü haber

Anadolu Efes'te ameliyat edilen Derek Willis, 6-8 hafta parkelerden uzak kalacağı açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
Abone Ol
Anadolu Efes'e, Derek Willis'ten kötü haber
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Kasım 2023 17:35
nadolu Efes Basketbol Takımı'nın THY Avrupa Ligi'nde Sırbistan'ın Partizan ekibiyle dün yaptığı maçta sakatlanan ABD'li oyuncu Derek Willis, ameliyat edildi.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Partizan maçında yaşadığı sakatlığın ardından gerçekleştirilen tetkiklerinde sağ el 4. parmağında kırık saptanan Derek Willis'ın, Prof. Dr. Arel Gereli tarafından ameliyat edildiği bildirildi.

Anadolu Efes Doktoru Uğur Diliçıkık, ameliyatı başarılı geçen Willis'in 6-8 hafta sahalardan uzak kalacağını bildirdi.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery